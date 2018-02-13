Дима Билан обездвижен после авиакатастрофы Ан-148

Поклонники поддерживают певца. Ведь он страдает аэрофобией.

Дима Билан очень много гастролирует. Екатеринбург, Пермь, Киров, Ижевск, Пенза, Волгоград, Астрахань – в этих и многих, других городах, судя по афише на сайте артиста, он побывает в ближайшее врем. Полтора десятка перелетов за полтора месяца – певец практически живет в воздухе. Поэтому авиакатастрофу Ан-148 в Подмосковье, которая произошла 11 февраля, он принял близко к сердцу.

"Такие новости обезоруживают и обездвиживают... близкие и родственники погибших пассажиров, пожалуйста, не падайте духом!!!!!! Вечная память .. Скорбим...", – написал артист на своей странице. Правда, не очень понятно, как можно не упасть духом людям, которые потеряли самых близких и самых любимых.

"Учитывая, что вы еще так боитесь летать... скорбим", "Дим, теперь я волнуюсь за тебя, ты же вечно летаешь. Да убережет тебя Всевышний от беды, хорошей дороги", "Дима, в Саратов только на поезде или авто в марте приезжай и уезжай", – пишут поклонники артисту.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Фев 11, 2018 в 10:02 PST

Надо заметить, что Билан уже попадал в воздухе в неприятные ситуации. Несколько лет назад отказал сломался самолет, на котором певец должен был вылетать в Нарьян-Мар. "Выехали на взлетку и вернулись снова назад к рукаву – отказал двигатель. Капитан сказал, что агрегат неисправен. Должны заменить самолет", – сообщил он в социальных сетях. Позже, время перелета из Германии в Англию, самолет, в котором находился певец, попал в зону тумана и был вынужден совершить аварийную посадку. Похожая ситуация произошла с артистом, когда он летел на гастроли в Омск через всю Россию. Самолет вошел в штопор, и Дима Билан просто молился, боясь погибнуть, попав в авиакатастрофу.