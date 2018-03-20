Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой

Ведущая скандального телешоу "Дом-2" потроллила коллегу Ольгу Бузову. Она сосватала певицу "живому Кену".

Личная жизнь "вечной невесты" Бузовой стала предметом для шуток Ксении Бородиной. На одном из выпусков телестройки, гостем которого стал "живой Кен" Родриго Альвес, ведущая предложила шоумену рассмотреть Ольгу в качестве невесты. В эфире эпизод появится 22 марта, передает паблик Super в Instagram.

Сам Родриго при упоминании певицы оживился и судя по всему, расстроился, что девушки не будет на данной съемке. По словам Альвеса, Бузова "действительно ошеломительная". "С тех пор как я приехал в Москву, все прочили мне встречу с Ольгой Бузовой", – поделился "живой Кен". "Я видел ее фото на обложке журнала "Дом-2" и сфотографировал ее в свой Instagram. Ольга, я надеюсь увидеть тебя в следующий раз. Ты прекрасна!", - обратился к певице и телеведущей Родриго.

Публикация от Super (@super.ru) 20 Мар 2018 в 3:20 PDT

Отметим, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце предстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно доверять противоположному полу. Напомним, телезвезда и спортсмен оформили развод 30 декабря 2016 года в одном из столичных ЗАГСов.