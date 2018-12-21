Жена Овечкина умилила снимком сына
На фотографии Анастасия Шубская позирует перед зеркалом и держит на руках мальчика. Она рассказала подписчикам, сколько весит малыш. "9,2 килограмма счастья", – поделилась девушка.
Пользователи Сети пожелали здоровья маме и ребенку: "И эта девочка недавно родила ребенка. Красотка", "Успехов в росте и крепкого здоровья малышку, родителям тоже", "Огромного счастья вашей семье", "Растите большими и здоровенькими!"
Ранее Шубская разместила в Instagram фотографию с отдыха на пляже. На снимке она позирует в разноцветном купальнике на фоне моря. Подписчики похвалили девушку за то, что ей удается поддерживать фигуру после родов.
Напомним, что модель Анастасия Шубская вышла замуж за капитана и нападающего "Вашингтон Кэпиталз" в 2017-м. Спустя год у них родился сын, которого супруги решили назвать в честь старшего брата Александра Овечкина. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости: Катя Лель, Анна Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва и другие.
Мальчик принял участие в новом ледовом шоу
Актер не смог сдержать эмоций
Она хочет сама решить проблему с отцом
Певица охотно пообщалась с журналистами