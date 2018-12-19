"С детства эрекция": появилось "голое" фото Виторгана после слухов о разводе с Собчак

Максим Виторган опубликовал пикантное фото. На снимке популярный актер, супруг скандально известной ведущей Ксении Собчак запечатлен в одних шортах.

Максим Виторган не смог не прокомментировать ситуацию с парковками в Москве. Пространный пост актер опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В основном рассуждения артиста носили негативный характер. А в конце он все же нашел и положительные моменты в том, что происходит в городе.

"P.s. Конечно, есть и хорошее, например ЕИРЦ или МЦК ( о, у советского человека с детства эрекция на аббревиатуры!). Но, но, но❗️Это по-прежнему, не то, что первым приходит нам в голову, когда мы слышим Мэрия Москвы. Может, вся проблема в букве М?..) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – задал риторический вопрос Виторган.

Пока одни комментаторы обсуждали ситуацию с артистом (некоторым Максим даже отвечал), другие рассматривали фотографию, которую сопровождал текст. На снимке актер запечатлен с голым торсом, в одних шортах. Многие по достоинству оценили форму Виторгана.

"Это был единственный ШАНС показать шрам от аппендоэктомии!🎃", "Ого!", "Красавчик!", "Скромняга", "качок", "Крутой", "Как вас возбудила ситуация с парковкамиииии!!!!!", "Красивая фигура , текст не особо интересен ) знаете , как заманить", "Смелая фотка", "Торс определенно хорош!))" – рассыпались в комплиментах поклонники.

А некоторые пользователи и вовсе решили, что таким образом актер привлекает к себе внимание на фоне слухов о том, что его брак с Ксенией Собчак трещит по швам. Напомним, ходят слухи, что у гламурной блондинки роман с режиссером Константином Богомоловым. Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях (не вместе, но, возможно, это пока).

Telegram-канал "Двойная сплошная" вовсе высказал убеждение, что Собчак и Богомолов – любовники. Дескать, они миловались прямо в холле кинотеатра на премьере фильма "Дом, который построил Джек". Более того, утверждает источник, именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.