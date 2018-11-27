"А как же муж?": Собчак показала интимный ужин с футболистом

Ксения Собчак провела время с известным российским футболистом Федором Смоловым. По словам телеведущей, это был интимный ужин. Фанаты теперь теряются в догадках, как на это отреагирует ее муж, актер Максим Виторган.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак с завидной регулярностью публикует фотографии и видео с различных светских мероприятий, которые в подавляющем большинстве посещает без своего супруга, актера Максима Виторгана. Иногда Ксения размещает ролики, где запечатлен их двухлетний сын Платон. Крайне редко Собчак выкладывает кадры, на которых позирует вместе с супругом.

Дальше – больше. Несколько часов назад в приложении Stories телеведущая опубликовала видео из ресторана. Ксения крупным планом продемонстрировала роллы в своей тарелке, мельком показала обстановку заведения и сообщила: "Друзья, у меня интимный ужин. С красивой музыкой. И главное – с очень красивым мужчиной (перевела камеру на сидящего напротив мужчину. – Прим. ред.). Федор, добрый вечер! С Вами только салат с огурцами, я ведь не модель".

Как оказалось, интимный ужин, как выразилась Ксения, у нее состоялся с известным футболистом Федором Смоловым. Отметим, что последней репликой Собчак явно поддразнила спортсмена, намекнув на его любовную связь с моделью Викторией Лопыревой, которая, по слухам, ждет ребенка (пока не известно, от кого, но говорят, будто от чиновника Виталия Мутко).

Впрочем, подписчиков Ксении Собчак мало интересует личная жизнь Лопыревой, куда больше – то, что происходит между Ксенией и ее мужем Максимом Виторганом. "А как же муж?", "Интимный ужин? А Макс в курсе?", "Максим, наверное, дал добро", "Странно как-то, замужняя женщина, а интимный ужин с левым мужиком...", "Ксения сама-то понимает, что ляпнула?" – высказались комментаторы в Сети.

Кстати, ходят упорные слухи, что в супружеской жизни Собчак и Виторгана все далеко не радужно. Более того, в кулуарах шушукаются, будто у телеведущей роман с режиссером Константином Богомоловым. Telegram-канал "Двойная сплошная" заявил, что на недавней премьере пара миловалась прямо в холле кинотеатра. А еще, утверждает источник, именно из-за телеведущей режиссер Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.