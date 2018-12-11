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"Больной и вялый": почему Виторган не может удовлетворить ненасытную Собчак в постели

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
"Рогоносец!" – с таким громким заголовком вышла "Экспресс газета". Там сообщается, что телеведущая Ксения Собчак якобы ушла от мужа Максима Виторгана к Константину Богомолову. 
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"Никто и не думал, что этот брак продержится больше пяти лет, – пишет "Экспресс газета" – Но вот уже три месяца Ксения фактически живет с режиссером Константином Богомоловым, а Максим один сидит дома с сыном Платоном. Похоже, предстоящий новый год будет последним, который супруги встретят вместе".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Выдвигает таблоид и версии разрыва отношений в семье Виторган – Собчак. "Поклонники пары, которые пристально следят за их активностью в Сети, пришли к выводу, что светская львица бросит стареющего Виторгана из-за вялого секса, – пишет газета. – Например, всех потрясло его признание: "Писаю сидя". Фанаты заподозрили, что так Максим себя ведет, поскольку страдает мужскими болезнями мочеполовой системы".

Юзеры подчеркивают, что Ксения давно мучается от отсутствия секса. Упитанный Виторган, по их мнению, не может не то что устроить пылающей жаром супруге затейливые ролевые игры, а просто предложить банальный супружеский интим.

"Максима, конечно, жалко. Кому нужен пожилой и вялый актер средних способностей? Судьба таких деятелей обычно складывается по стандартному сценарию. Через пару лет он обязательно найдет какую-нибудь Виталину, которая отсудит у него квартиру. Ну а дальше будет ходить в засаленном пиджаке по ток-шоу со своими стремными рассказами о своей нелепой жизни", – резюмирует издание.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Как говорится, нет дыма без огня. Но Ксения и Максим свой разрыв пока не комментируют. Да и непонятно, есть ли что комментировать или же журналисты все придумали.

Автор: Иван Губкин11 декабря 2018, 15:08
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