"Охватывает ужас": Петросян вызвал смятение снимками с могил

Артист поделился с поклонниками в Instagram фотографиями места, где произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.

Юморист напомнил об исторических событиях прошлого века. "Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма – один из самых молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов последней царской семьи", - написал Петросян.

По словам артиста, "именно туда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг". При этом Петросян отметил, что, гуляя по этим местам, у него возникают самые разные, "удивительные чувства" от сострадания до "радостной благодарности тем, кто с любовью и трепетным уважением создал этот потрясающий монастырь".

Фотографии Петросяна вызвали горячие обсуждения и смятение пользователей соцсети. "Места красивые, но вместе с тем очень жутко от того, что там случилось!!!", "Какая красота, умиротворение и какая печаль", "Очень жаль, конечно, царскую семью, так жестоко их всех расстреляли, кошмар", "Их никто не расстреливал. Это все подстава и постановка. Они все жили за границей долго и счастливо много лет!" – высказались фолловеры.

Напомним, на днях Евгений Петросян объявил о конкурсе среди своих подписчиков. Юморист попросил назвать по именам максимальное количество его телевизионных партнеров в "Голубом огоньке на Шаболовке". Победителям обещаны билеты на сольный концерт артиста в Кремлевском дворце.