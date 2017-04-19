Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в Сети

Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в интернете. Модель стала мамой менее месяца назад.

Ирина Шейк опубликовала фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке известная манекенщица запечатлена лежащей на красном надувном матрасе в виде женских губ, свободно дрейфующем в бассейне. "Перед закатом", – коротко подписала фото Ирина Шейк, отметив хэштегом то обстоятельство, что это "текущая ситуация", то есть предполагается, что снимок современный. До этого модель в большом количестве публиковала старые фото, избегая демонстрировать неизбежные изменения в фигуре, связанные с беременностью.

Для фотографии Ирина выбрала лаконичный раздельный черный купальник. Шейк приняла такую позу. которая только подчеркнула великолепные формы модели – стройные ноги и пышную грудь кормящей матери. При этом Ирина так изогнулась, что ее живот оказался в тени и кажется практически плоским. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию, рассыпавшись в комплиментах модели.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Апр 18 2017 в 7:30 PDT

Напомним, Ирина Шейк впервые стала матерью в конце марта. Однако лишь на днях журналисты узнали об этом. Причем работники прессы, а впоследствии и поклонники, терялись в догадках, кто именно родился у пары. Лишь недавно стало известно, что у модели родилась дочь. Репортеры выяснили, что малышку нарекли довольно длинным именем. Девочку зовут Леа де Сейн Шейк Купер.

На днях папарацци приметили родившую Шейк на Venice Beach (Калифорния). Российская модель была облачена в свободный черный свитер, который скрывал изгибы фигуры (однако животик все еще просматривался сквозь ткань), а завершали образ небрежный пучок и большие солнцезащитные очки. Ирина покупала мороженое в кондитерской.