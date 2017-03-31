Располневшая Ирина Шейк потеряла свою красоту

Папарацци подстерегли модель Ирину Шейк на прогулке по магазинам. Новые фотографии манекенщицы буквально шокировали ее фанатов.

Накануне, 30 марта, Ирина Шейк была замечена зоркими журналистами на одной из продуктовых точек Лос-Анджелеса. Известную модель сопровождала ее мать Ольга. Модель выбрала для прогулки свободное спортивное платье светлого цвета и... меховые тапочки. Завершали образ убранные в небрежный пучок волосы и солнцезащитные очки. В руках Ирина держала покупки. По всей видимости, модель чрезвычайно следит за своим здоровьем, потому что она несла в руках пакеты с клубникой.

Фотографии с запечатленной на них Ириной немедленно попали в Сеть. Многочисленные поклонники весьма неоднозначно отнеслись к снимкам. Пока одни фанаты восхищались округлившейся моделью и делали выводы, что совсем скоро Ирина станет матерью, раз ее родительница перебралась к ней в Калифорнию, другие отметили, что Шейк растеряла всю свою прелесть из-за лишнего веса.

"Ира очень плохо стала одеваться – как бомжиха ходит", "М-да, полнеть лицом ей прям вообще противопоказано. Вся красота слетела мгновенно", "Как будто в пределах больницы гуляет в этом одеянии", "Потом еще послеродовая депрессия начнётся , бессонные ночи . С грязной головой ещё долго ей ходить", – высказали свое мнение русскоговорящие поклонники модели.

Публикация от Irina Shayk Georgia (@irinashaykonline) Мар 31 2017 в 2:59 PDT

Примечательно, что до настоящего времени ни Ирина Шейк ни предполагаемый отец ее ребенка, актер Брэдли Купер, ни слова не сказали относительно будущего родительства. Ирина отмалчивается, но регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии. Правда, на них манекенщица, в основном, позирует исключительно по грудь, старательно пряча живот.