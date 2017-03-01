Пригожин выбрал Донецк для "Евровидения"

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова бойкотировать "Евровидение". Муж певицы Валерии поддержал политика, заявив, что России в этом году стоит пропустить конкурс. А организаторам "Евровидения" посоветовал провести отборочный тур в Донецке.

"Нам пора перестать получать оплеухи на этом конкурсе! – эмоционально высказался Иосиф Игоревич в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – То, как оценили Сережу Лазарева на последнем "Евровидении", – это самая настоящая пощечина России. Это не тот конкурс, за который нужно держаться. Я уже говорил, что нам нужен свой. У нас очень талантливые люди – и Эрнст, и Добродеев (генеральные директора "Первого канала" и ВГТРК. – Прим. ред.). Весь мир приедет к нам по одной простой причине: Россия – это огромный рынок и огромная территория".

По словам Пригожина, у "Евровидения" очень много недостатков. "Там побеждают одни фрики: бородатые финны, бородатые женщины. Но за последние годы я не слышал ни одной достойной песни, которую бы пел весь мир. Могу вспомнить только песню Димы Билана Believe", – отметил он.

У продюсера есть четкое понимание того, как должен проходить конкурс. "И у нас в цеху тоже раскол, – посетовал он. – Есть и двуличие, и лицемерие. Почему, к примеру, некоторые украинские артисты не выступают в Крыму? Там что, не люди? До недавнего времени мы были детьми одного народа. Мы с Валерией побывали в Крыму – там такие люди искренние! Я считаю, что украинские артисты просто боятся собственной власти, но при этом не боятся зарабатывать деньги в спокойной для них России. Они боятся приехать в Крым, а почему мы должны отправлять в Киев наших исполнителей? Я считаю, это просто небезопасно. Нам нужно провести свой конкурс. Назвать его, скажем, "Интервидение". Хотите, я организую этот конкурс? Уверяю вас, за две недели это реально!"

И вообще, какое может быть "Евровидение", пока идет война в Донецке? Это будет пир во время чумы!



Пригожин уверен, что российскому телевидению не стоит и транслировать конкурс. "Я все понимаю: это рейтинги, доля. Но нужно отказаться и все! Показать в это время какое-нибудь шедевральное кино или вообще устроить телемост между российскими и украинскими артистами, продемонстрировать, что мы – за мир, – подал идею собеседник Dni.Ru. – И вообще, какое может быть "Евровидение", пока идет война в Донецке? Это будет пир во время чумы! Думаю, стоит предложить организаторам провести отборочный тур в Донецке. Почему бы и нет? Пусть приедут, посмотрят!"

Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать "Евровидение", которое пройдет в мае на Украине. "Участие наших артистов в конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"!" – заявил парламентарий.