Внук Пугачевой страдает из-за предательства

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

Выбор читателей

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Семью Фриске настигла суровая кара
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
партнеры
Суббота 4 ноября
Лента новостей
15:25
В Москве полицейские разобрали машину ради котенка (видео)
15:12
Умерла мать Антонио Бандероса
14:26
Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками
14:11
В Москве у безработного угнали элитную иномарку
14:00
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
13:19
Сердитый слоненок возомнил себя королем дороги (видео)
12:35
На юге-западе Москвы два грузовика угодили в смертельное ДТП
11:46
Чеченские шутники подарили Кадырову iPhone X (видео)
11:02
В центре Москвы у менеджера отобрали 5 миллионов
11:01
Тайны Дома российской моды
10:02
РЖД приостановили продажу билетов в общие и плацкартные вагоны
22:02
ФАС проверит цены на iPhone X
21:47
Сын Майкла Джексона попал в аварию
21:36
Новый позор Марии Захаровой
21:16
Знаменитый голливудский актер умер в 34 года
20:56
Ольгу Бузову купили за 25 тысяч
20:49
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
20:23
На юге Москвы автомобилист сбил трех пешеходов
20:05
Цымбалюк-Романовская прорывается к немытому Джигарханяну
19:50
Здоровье Градского сильно запущено
19:26
Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
19:11
Дважды изнасилованная Шурыгина устроила доступ к телу
18:40
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
18:29
В Архангельске доцента отправили под суд за взятки
18:00
В Петербурге мошенник выдавал себя за больного ветерана
17:36
Успехи "Росатома" признаны на Западе
17:33
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
17:14
В Москве избили директора детского центра
16:58
Ученые: дружба помогает при Альцгеймере
16:56
Маленькая дочь Меньщикова из "Дома-2" попала в больницу
16:51
Российский фигурист установил рекорд на Гран-при в Пекине
16:32
Раскрыт секрет тайных переговоров России и Украины
16:32
Девушка устроила "голое" дефиле в офисе (видео)
16:11
В туалете ресторана "Макдоналдс" в Москве ограбили школьницу
16:08
Рецепт бургера по-ижевски
16:05
Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве
16:01
Семейная драма Карена Шахназарова
15:52
Назван срок годности останков Ленина
15:47
Отмечавшему 30-летие в хинкальной в Москве выстрелили между ног
15:45
Детектив как анализ человеческой жизни
15:43
Навальному грозит реальный тюремный срок
15:25
Совет на выходные
15:19
Неожиданное признание Пугачевой вызвало нервный тик
15:16
Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
15:09
В Москве загорелся музей имени Пушкина
15:07
Как правильно играть свои роли в жизни
15:00
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
14:46
Британку осудили за долгое кормление грудью дочерей
14:24
В кафе в центре Москвы произошла стрельба
14:12
Меньшова в "голом" платье сразила наповал
14:08
Ведущий раскроет секреты финнов по-русски
14:08
Шлепки по попе провоцируют депрессию
13:59
В Минобрнауки устроили разборки из-за презерватива
13:58
Экстремисты планировали нападения в ноябрьские праздники
13:58
Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала
13:56
Роскошный отдых миллиардера Захарченко
13:40
46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу
13:36
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
13:18
Названы главные причины разводов
13:16
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
13:08
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
13:07
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
12:57
Известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу
12:54
Москвичи в восторге от нового iPhone X
12:41
Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум
12:35
В Москве угнали машину транспортной прокуратуры
12:35
Названо лучшее время для покупки нового iPhone
12:28
В гостиницу в Сибири пришел медвежонок
12:21
В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"
12:19
Котлеты Нагиева взволновали Градского
11:51
Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег
11:51
Леонид Агутин: Мне до сих пор за это стыдно
11:50
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
11:38
Больным и беременным увеличили пособия
11:35
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
11:11
Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков
11:03
Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть
10:55
В Москве стартовали продажи iPhone X
10:50
У полковника Захарченко нашли 30 миллиардов
10:46
Плющенко подрался в результате проверки во дворе
10:32
Из офиса в Москве украли 1,5 миллиона
10:29
Газировка оказалась смертельно опасной
10:19
Максакова ввела в ступор своим странным поведением
10:03
Джигарханян взашей вытолкал из театра рыдающую тещу
09:58
Мороз в столице поставил рекорд
09:54
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
09:52
В Москве администратор ресторана напал с битой на посетителя
09:42
В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне
09:37
Максакова и Этуш блеснули в театре
09:34
Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)
09:27
Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой
09:18
Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
09:15
Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
09:09
Главные события Москвы с 3 по 9 ноября
09:06
Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже
09:01
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
08:51
В Японии произошло землетрясение
08:46
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
08:36
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
08:31
Ксения Собчак села в лужу на людях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Люди в ужасе бегут от Джигарханяна
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой страдает из-за предательства

Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков дал откровенное интервью. Во время записи передачи "Человек-невидимка" популярный певец рассказал, что ему с детства сложно заводить друзей.
прочитано 7484 раза

Как оказалось, артист часто в своей жизни сталкивался с предательством. Многие знакомые в лицо называли его лучшим другом, а за спиной поливали грязью.

ПО ТЕМЕ

Из-за отвратительной лжи Тимати внук Пугачевой утратил веру в людей

Возможно, это было предопределено особым положением Преснякова в обществе, ведь он внук королевы российской эстрады. "Меня много раз предавали люди, которых я считал либо хорошими знакомыми, либо друзьями. Поэтому сейчас мне уже тяжеловато доверять людям!" – пожаловался он.

Пресняков отметил, что предавали его даже старые знакомые, с которыми его связывала дружба на протяжении пяти-шести лет. Похоже, все это сильно ударило по певцу.

Отметим, Никита Пресняков давно пытается стать самостоятельным артистом. Однако многие по-прежнему называют его не иначе, как "внук Пугачевой".

"Я хочу гнуть свою линию, музыку, которая никак вообще не связана с моими родными, которых я, конечно, люблю, так как мы родственники. К сожалению, это очень многое портит", – заявил артист. Он подчеркнул, что все, чего он добился в мире рока, является исключительно его заслугой.

Автор: Евгений Мышко4 ноября 2017, 12:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

567

комментарии

Политика

Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Польша признала украинцев варварами
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Умирающий отец Малинина молит о последней встрече
Затравленная Бузова устроила истерику перед телекамерами
Молодая мать Пелагея выгнала беременную из "Голоса"

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Шоу-бизнес

Известный рэпер побил Бузову перед концертом

Очередь на его мероприятие оказалась длиннее

Общество

Новый позор Марии Захаровой

Представительницу МИДа поймали на ошибке
Общество

Сердитый слоненок возомнил себя королем дороги (видео)

Забавное видео покорило пользователей Сети

Спорт

Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Тренер национальной сборной сделала неожиданное заявление

Гороскоп

Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина

Фоторепортажи

Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками
Москвичи в восторге от нового iPhone X
Максакова и Этуш блеснули в театре
Паулина Андреева осталась без волос

Спорт

Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)

Регионы

Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru