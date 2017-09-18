Чем богат Иосиф Пригожин

Известный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в начале сентября стал гендиректором компании "Авто телевидение". В частности, в собственности фирмы находится телеканал "Авто плюс".

С августа этого года владельцем компании "Авто телевидение" является закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций "Рубус". Его управляющая компания – "Эвокорп", основной владелец которого — первый зампредседателя президиума общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Максим Викторов.

У круглосуточного телеканала есть спутниковое, кабельное и интернет-вещание. Передачи — "Новости с колес", "Советы бывалых", "Гаражные мечты". Среди ведущих координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Сам Иосиф Пригожин отказался что-либо рассказывать о своем новом месте работы. В редакции "Авто плюс" заявили, что в данный момент весь коллектив находится в командировке во Франкфурте. "По поводу Иосифа Игоревича – я ни разу в жизни его не видела и не знаю, есть ли у него заместитель", – заявила сотрудница телеканала.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Сен 15 2017 в 10:44 PDT

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский отмечает, что такой канал выгодно иметь как стабильный источник дохода. "Это нишевый канал, и для него даже несколько десятков тысяч зрителей – неплохой показатель", – сказал он. По его словам, примерная стоимость подобного телеканала может варьироваться от пяти до десяти миллионов долларов.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Авг 29 2017 в 6:35 PDT

Помимо того, что Пригожин – популярный и успешный продюсер, создатель рекорд-лейбла NOX Music и организатор музыкальных фестивалей и концертов, у него есть собственный бизнес. Так, у него доля в компании "РДВ С" (управляет радиостанцией "Столица FM"). Также он является совладельцем Музыкального театра оперного искусства Елены Образцовой, компаний "Лира" (организация развлечений), "Фабрика развлечений" (вспомогательные услуги) и "Ледис фитнес", сообщает Life.ru.