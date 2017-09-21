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Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание

Валерий Пригожин и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Неоднозначные действия ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой не остались без внимания Иосифа Пригожина. После того, как телебрюнетка погладила и облизнула флейту в эфире реалити-шоу, продюсер уверен, что ей уже нечего терять, и признался, что сам бы ей предпочел "засунуть в рот" этот музыкальный инструмент.
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"Чему тут удивляться, если у звезд принято показывать, кто на что способен, кто во что горазд, ну вот Бузова и показала. Я ее не одобряю и не осуждаю – это не моя свадьба. Как у нас говорится, у каждого Абрама своя программа. Важно понять, какие задачи и цели она ставила, облизывая флейту. Залог ее успеха – в ее эпатаже. Больше она ничего не умеет", – заявил Иосиф Пригожин.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Тем не менее, продюсер отметил успех всех песен Ольги Бузовой, поэтому, по его мнению, ей уже не страшно "перегнуть палку". "Бузова находится в той позиции, когда уже терять нечего. И вот еще что важно. Когда подменяются понятия и на одну сцену маститые звезды выходят с Бузовой, значит, это признание Бузовой как фигуры. Либо ее не должно быть на одной сцене с такими людьми. Мир сошел с ума, но людям нравится то, что она делает", – цитирует продюсера Woman`s Day.

Пригожин отметил, что Бузова прорвалась туда, куда не могут попасть куда более талантливые исполнители. "Она доказала, что она лучше всех, хотя она и близко не поет то, что другие. Ее эпатаж работает. Она – новость номер один в интернете. Браво!" – признал ее победу Иосиф. В заключение продюсер высказал неожиданное признание: "Эх, если бы я ей эту флейту в рот засунул, тоже сейчас был бы на хайпе".

Напомним, в эфире телепроекта "Дом-2" Бузова с томным видом начала поглаживать флейту по всей длине, от чего даже самые стойкие участники реалити-шоу засмущались. Мужчины и девушки начали дружно хихикать и прикрывать лицо руками. Завершила свое "выступление" Ольга, смачно облизнув флейту, а затем, эротично изогнувшись, она отошла в сторону. Поведение ведущей вызвало бурную реакцию в Сети. Так, зрители назвали действия Бузовой "грязной выходкой" и заявили, что в погоне за популярностью и успехом она перешла все разумные границы.

Автор: Наталья Аряева21 сентября 2017, 09:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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