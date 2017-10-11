Малахов рассказал о пьянстве Чумака

Споры вокруг личности экстрасенса Аллана Чумака не утихают даже после его смерти. День за днем продолжают вскрываться новые подробности его неоднозначного жизненного пути. Так, в эфире передачи "Прямой эфир" прозвучало высказывание, указывающее на то, что человек, стремившийся избавить от проблем со здоровьем всю страну, якобы сам имел проблемы с алкоголем.

Когда давний друг Аллана Чумака, журналист Дмитрий Гордон вышел на прямую линию со студией, он первым делом подчеркнул, что целителем они были очень близки. Однако трогательная речь о покойном друге была прервана ведущим: "Я видел его в других ситуациях, так сложилась жизнь, и у меня, конечно вызывают сомнения его экстрасенсорные данные. Он действительно был душевным, очень добрым человеком, обаятельным, но лечение и целительство это не про него. А у вас какое впечатление сложилось после интервью?" На что журналист уклонился от темы и продолжил восхвалять личные качества Чумака.



"Он человек, у которого, даже если пытаешься найти недостатки, ты их найти не можешь, – самозабвенно продолжал Гордон. Речь вновь была прервана Андреем Малаховым: "Нет, я не говорю про его недостатки,– нетерпеливо заметил ведущий, – я говорю про то, обладал ли он экстрасенсорными данными. Извините, просто я вижу тот план, на котором вы сидите и понимаю, почему у вас с ним много общего. Потому что, конечно он любил хорошие вина, водку. И в эту секунду, конечно он становился настоящим рассказчиком."

План, о котором упомянул Малахов, представлял собой великое множество вскрытых бутылок в самом углу комнаты журналиста, которые, судя по всему, случайно попали в кадр. Было легко заметить, что слова ведущего Гордона задели и он мгновенно поспешил отвлечь студию историей из жизни.

Как писали Dni.Ru, 9 октября в Москве на 83-м году жизни скончался известный экстрасенс Аллан Чумак. Незадолго до своей смерти целитель заявлял, что если он умрет, то и его могила тоже будет лечить.