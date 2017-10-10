Друг раскрыл неизвестное о Чумаке

9 октября 2017 года на 83-м году жизни скончался известный экстрасенс, философ Алан Чумак. Дар целительства открылся у него достаточно поздно, в 42 года. Практически тут же пришла широкая известность, которая появилась благодаря телеэфирам. Он на всю страну "заряжал" воду, кремы, мази.

Друг и коллега Алана Владимировича – гипнолог Геннадий Гончаров специально для Dni.ru рассказал о неизвестных сторонах жизни целителя. "Не могу передать словами, насколько меня застало врасплох это печальное известие. Это тяжелая утрата. Алан Чумак – не просто известный в свое время целитель. Его личность символизирует целую эпоху: с одной стороны трудную, с другой – интересную", – отметил экстрасенс.

Гончаров познакомился с Чумаком в тот момент, когда о нем узнала вся страна. Они часто вместе выступали и демонстрировали свои способности экстрасенсорики. "Вспоминается один момент, когда за кулисами исполнитель психологических опытов Юрий Горный очень агрессивно отстаивал свою точку зрения. Одним из его оппонентов оказался Алан Владимирович. Чумак в свойственной ему одному манере, очень мягко и деликатно опроверг все доводы Горного. При этом сделал это настолько интеллигентно, что все поддержали в споре именно его", – рассказал Гончаров.

По мнению гипнолога, талант Чумака недооценили. "Многие к его дару относились с усмешкой – заряжает воду, водит руками перед камерой. Мало кто понял, что за этими телеэфирами стоял человек с поистине богатым внутренним миром и такой душевной силой, которой могли бы позавидовать многие. Он был добрейшим, деликатнейшим человеком. Он не просто заряжал воду, он делал гораздо больше: делился со всеми своим талантом – дарил положительные эмоции, умел вселить спокойствие, подарить душевное равновесие, а за ним и исцеление от болезней. Ведь не зря говорят, что любое лечение необходимо начинать с оздоровления души. Тогда, в начале 90-х, именно это было необходимо людям как воздух. Исцеление души было его настоящим даром", – заявил экстрасенс.

"Конечно, я не могу сказать, что многому научился за все эти годы у Алана Владимировича – слишком разные сферы. Но я старался взять у него самое лучшее: человечность, мягкость и доброту. А в наше время именно это становится дефицитом", – заключил Гончаров.