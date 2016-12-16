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Бузова и Пелагея поддержали мужчин
Накануне, 15 декабря, в Ледовом дворце ВТБ состоялся первый тур Кубка Первого канала. На льду в непримиримой борьбе сошлись сборные России и Швеции. Столичный стадион был забит до отказа. Интересно, что поболеть за российскую команду пришли не только простые граждане, но и знаменитости.
Как минимум их было двое. О своем присутствии на матче сообщила ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2", без пяти минут разведенка Ольга Бузова. В своем аккаунте телебрюнетка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с приятельницей сидящей на трибуне.
"Кто болеет за Россию, тот мы 😌😌😌 🇷🇺❤ Спасибо друзьям за приглашение Мне нра #кубокпервогоканала#сборнаяРоссии" – написала Бузова.
Кстати, если следовать первому указанному Ольгой хэштегу, то в социальной сети можно найти фотографии скрывающейся от журналистов певицы Пелагеи. По всей видимости, артистка решила поддержать своим присутствием супруга Ивана Телегина, который, кстати, полезными действиями так за время матча и не отметился.
Отметим, что, судя по фото, Пелагея прекрасно выглядит. В ледовом дворце популярная исполнительница появилась с макияжем и прической, облаченная в форму национальной сборной, как и полагается преданной жене спортсмена.
Напомним, в конце июня 30-летняя артистка вышла замуж за 24-летнего хоккеиста Ивана Телегина. Пара зарегистрировала отношения в Кутузовском ЗАГСе, а затем отправилась в ресторан на Рублевке, где состоялся банкет. На бракосочетании присутствовали только родители, близкие друзья, а также несколько коллег Ивана по хоккейной команде. Ради Пелагеи спортсмен оставил гражданскую жену и маленького ребенка.
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