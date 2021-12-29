В квартире скитающейся с детьми актрисы Валюшкиной бывший муж поселил новую семью

Звезда российского кино и сериалов пожаловалась на экс-избранника

Известная актриса Елена Валюшкина рассказала в свежем интервью, что вынуждена снимать дом для себя и детей, имея при этом квадратные метры в собственности. Пока актриса скитается по чужим углам, в двухкомнатной квартире, часть которой ей принадлежит, живет ее бывший муж – актер Александр Яцко – с новой семьей.

Более того, Яцко, говорит Валюшкина без ее ведома прописал туда своего ребенка от нынешней избранницы. Актриса считает, что Александр должен выписать дочь из квартиры. Бывший муж, продолжила Елена, обязан подумать о новой семье и организовать для жены и младшей наследницы другую жилплощадь.

Брак Елены Валюшкиной и Александра Яцко просуществовал 20 лет. В этом союзе у пары родилось двое детей. В 1997 году появился Василий, а в 2003-м Мария. Как рассказывала актриса ранее, Яцко не был ей верен.

По словам звезды кино и сериалов, Василий и Мария поддерживают очень теплые отношения с папой. Более того, сын актрисы целый год прожил с Яцко. Между тем мачеху дети Валюшкиной невзлюбили. Выстраивать дружбу с новой женой Александра его отпрыски от Елены не хотят. Не собирались Василий и Мария знакомиться и с младшей сестренкой. Елена Валюшкина уговорила наследников найти в своих сердцах место для еще одного ребенка отца.

"Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко", – высказалась о ситуации актриса.

