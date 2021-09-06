Новая избранница ласкала Деревянко на глазах у его экс-жены и других гостей

Павла Деревянко заметили в компании новой девушки.

Звезда сериала "Беспринципные" Павел Деревянко вышел в свет с новой зазнобой. Актер пришел на празднование дня рождения стоматолога Антона Криворотова в сопровождении длинноногой красавицы.

По слухам, рядом с Павлом Деревянко была предпринимательница Зоя Фуць. Артист и бизнесвумен не отходили друг от друга, держались за руки, обнимались. Зоя ласкала Павла, даря ему нежные поцелуи. Парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства присутствующим.

После праздника Деревянко и Фуць отправились ужинать в ресторан. Судя по всему, на вечеринке Антона Криворотова гостей не кормили.

Как удалось выяснить журналистам, Зоя Фуць родилась в Красноярске. У нее двое сыновей школьного возраста, которые посещают учебное заведение в Барвихе. Зоя зарабатывает пошивом одежды. Фуць катается на дорогой иномарке и предпочитает фешенебельные курорты.

Отметим, что на празднике стоматолога присутствовала также экс-жена Павла Деревянко, Дарья Мясищева. Бывшая супруга какое-то время была рядом с артистом и его новой зазнобой.

Напомним, Павел и Дарья развелись в декабре 2020 года. После разрыва бывшие супруги сохранили теплые отношения. У пары двое детей – Варвара и Александра.