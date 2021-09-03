Звезду российских сериалов задержали в невменяемом состоянии: Украл дочь

Артема Алексеева положили в больницу с острым психозом. Артиста нашли с маленькой наследницей Василисой, которую он забрал у матери и таскал по улице.

Звезде сериалов стало плохо – актеру потребовалась помощь медиков. Сперва они посчитали, что он выпил запрещенные препараты, но потом выяснилось, что у Артема Алексеева серьезный недуг.



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По предварительной информации, у знаменитости Артема Алексеева диагностировали острый психоз. Артист поскандалил с супругой, а затем украл дочь и водил ее по улице в невменяемом состоянии. При этом он отказывался говорить, где находится.

Сейчас Артем Алексеев под присмотром врачей в одной из столичных больниц. По имеющимся данным, у звезды сериалов произошел эмоциональный срыв.

Артем Алексеев известен по ролям в фильмах "Поездка к матери", "Пока станица спит", "Екатерина. Взлет", "Сердце матери", "Годунов" и другим. Напомним, в начале августа жена артиста – актриса Галина Безрук рассказала о недуге их наследницы. Она отметила, что малышке предстоит серьезная операция. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Напомним, пара сыграла свадьбу пять лет назад. Позже у них родилась наследница.