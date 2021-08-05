Чемоданы собирала в спешке: Мельникова увезла детей Смольянинова из страны

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала о спланированной в последний момент поездке. Как оказалось, актриса взяла сыновей, пятилетнего Артура и двухлетнего Марка, и улетела на Кипр.
Чемоданы Мельникова собирала в спешке, распечатывала посадочные талоны она тоже второпях. До вылета оставалось всего два часа.
По пути в аэропорт "папина дочка" была как на иголках – осознавала, что на самолет они опоздают. К счастью для Дарьи и ее мальчишек, рейс задержали.
Полет прошел отлично, между тем волнение никак не отпускало знаменитость. Свободно вздохнула Дарья только в тот момент, когда вышла из аэропорта уже на Кипре.
Отметим, несколько месяцев назад звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова развелась с мужем, актером Артуром Смольяниновым. Дети пары остались жить с матерью.
Не так давно Мельникова призналась, что воспитывать отпрысков ей помогают бабушки и няня. По словам актрисы, совмещать материнство и работу довольно сложно.
Крах брака Дарья переживает достаточно болезненно. Мельникова была женой Смольянинова восемь лет. Уже год "папина дочка" посещает психотерапевта. Специалист помогает актрисе решать проблемы в личной и профессиональной сферах.
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