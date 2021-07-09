"Держусь за жизнь": инфицированная ковидом звезда "Мажора" подала весть из реанимации

Звезда лент "Брат-2" и "Мажор" Александр Дьяченко несколько недель назад попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Там состояние 56-летнего актера резко ухудшилось, врачи буквально вытащили его с того света.
Сегодня Дьяченко написал в своем "Инстаграм", что ему немного стало лучше. Он поблагодарил поклонников за поддержку и множество сообщений с вопросами о его здоровье. В какой-то момент Дьяченко решил, что будет держать всех в курсе происходящего, и теперь практически каждые три часа делает публикации.
Дьяченко сообщил, что его состояние уже не тяжелое. Он показал завтрак, который ему принесли. Также актер опубликовал фото, на котором показал капельницу с множеством растворов, которые ему вводят.
"Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но "держусь". Руками за жизнь уже точно взялся", – написал Дьяченко.
Несмотря на оптимизм актера, он по-прежнему чувствует себя плохо и очень слаб. Ранее сообщалось, что его перевели в реанимацию.
Ложку дегтя добавила и трагедия, которая произошла в жизни актера. От того же самого проклятого ковида умер его близкий друг – режиссер Сергей Лялин, работавший над сериалами "Смерть шпионам!", "Слепой", "Двойная ложь".
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.