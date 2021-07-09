"Держусь за жизнь": инфицированная ковидом звезда "Мажора" подала весть из реанимации

Актер из сериала "Мажор" Александр Дьяченко был госпитализирован с ковидом и поражением легких. Он вышел на связь.

Звезда лент "Брат-2" и "Мажор" Александр Дьяченко несколько недель назад попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Там состояние 56-летнего актера резко ухудшилось, врачи буквально вытащили его с того света.

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Сегодня Дьяченко написал в своем "Инстаграм", что ему немного стало лучше. Он поблагодарил поклонников за поддержку и множество сообщений с вопросами о его здоровье. В какой-то момент Дьяченко решил, что будет держать всех в курсе происходящего, и теперь практически каждые три часа делает публикации.

Дьяченко сообщил, что его состояние уже не тяжелое. Он показал завтрак, который ему принесли. Также актер опубликовал фото, на котором показал капельницу с множеством растворов, которые ему вводят.

"Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но "держусь". Руками за жизнь уже точно взялся", – написал Дьяченко.

Несмотря на оптимизм актера, он по-прежнему чувствует себя плохо и очень слаб. Ранее сообщалось, что его перевели в реанимацию.



Ложку дегтя добавила и трагедия, которая произошла в жизни актера. От того же самого проклятого ковида умер его близкий друг – режиссер Сергей Лялин, работавший над сериалами "Смерть шпионам!", "Слепой", "Двойная ложь".