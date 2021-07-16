"Вовремя достойно уйти": жена Жигунова разнесла постаревших актрис "Секса в большом городе"

Супруга актера и продюсера Сергей Жигунова, Виктория, раскритиковала идею HBO Maх возродить сериал "Секс в большом городе". Прямо сейчас в Нью-Йорке проходят съемки продолжения теленовеллы, которой дали название "And Just Like That…".
Виктория Жигунова разнесла актрис Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, которые согласились на участие в затее американских продюсеров. Жена российского кинодеятеля не понимает, как артистки, которые уже перешагнули 50-летний рубеж, будут участвовать в постельных эпизодах. "И будут ли вообще?" – задается вопросом избранница Жигунова.
Виктория напомнила, что в оригинальной истории очень много обнаженных, интимных сцен, однако там мы видим молодых 30-летний женщин. Жигунова обеспокоена тем, насколько эстетичными окажутся откровенные кадры с участием возрастных артисток.
"Можете кидать в меня камни, но для меня эта история о том, как важно вовремя достойно уйти", – написала Виктория в личном "Инстаграм".
Жигунова отметила, что ее любимым персонажем в сериале "Секс в большом городе" была Саманта, которая, к ее радости, в "And Just Like That…" не появится. Жена продюсера поддержала решение актрисы Ким Кэттролл, исполнявшей эту роль, не участвовать в продолжении.
Виктория Жигунова подчеркнула, что выступает против эйджизма – дискриминации людей на основании их возраста. Она не ставит под сомнение тот факт, что у людей за 50 может быть насыщенная и яркая интимная жизнь.
Отметим, что некоторые поклонники теленовеллы "Секс в большом городе" разделяют мнение Жигуновой. В Сети в шутку продолжение называют "Климакс в большом городе".
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