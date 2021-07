"У Шарлотты новое лицо!": народ в шоке от кадров со съемок продолжения "Секса в большом городе"

Зрители с трудом узнали актрису Кристин Дэвис.

HBO Max показал кадры со съемок продолжения культовой теленовеллы "Секс в большом городе". Проект And Just Like That поведает о том, как сложилась жизнь главных героинь. По сюжету ленты персонажам картины уже за 50. Всего свет увидят десять эпизодов ленты.

Съемки проходят в Нью-Йорке, они уже в самом разгаре. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон ранее встречались на читке сценария и теперь предстали перед камерами.

Журнал Variety в официальном аккаунте в "Инстаграм" публиковал снимок, на котором запечатлены три главных актрисы в образе своих героинь. Время добавило Кэрри, Шарлотте и Миранде морщин и седых волос, между тем они все еще прекрасны.

К сожалению, в And Just Like That зрители не увидят Саманту – самую раскрепощенную героиню истории. Как писали "Дни.ру", актриса Ким Кэттролл, воплощавшая ее на экране, отказалась от съемок в продолжении. Ким не ладит с бывшими коллегами по сериалу.

Кадры с Мирандой, Кэрри и Шарлоттой стали резонансными. Пользователи Сети не узнали актрису Кристин Дэвис. По мнению интернет-общественности, знаменитость переборщила с уколами "красоты".

"И вот так просто.... У Шарлотты новое лицо!", "Очень! Это операция или инъекции 🤦 ♀", "Да, это филлеры для губ и бог знает что еще", "Так пусто без Саманты", "Скучаю по Саманте", – рассуждают шокированные поклонники сериала "Секс в большом городе".