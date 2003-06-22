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Секс в большом городе – 6 сезон

Секс в большом городе – 6 сезон

  • Жанр: Драмы, Мелодрамы, Комедии
  • Год: 2003- 2004
  • Дата выхода: 22 июня 2003
  • Страна: США
  • Режиссер: Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер
  • Сценарист: Кендес Бушнелл, Даррен Стар, Майкл Патрик Кинг
  • Продюсер: Майкл Патрик Кинг, Джейн Рааб, Антония Эллис
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: HBO
  • Актёры: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон
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  • Секс в большом городе – 6 сезон Секс в большом городе – 6 сезон 8.0
    Рейтинг Дни.ру: 8.0
  • Рейтинг IMDb: 7.1

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Секс в большом городе" – 6 сезон

В шестом сезоне сериала Кэрри Брэдшоу получает прощальную записку от избранника Джека Бергера – писатель сбегает от журналистки. Брошенную героиню утешает русский художник Александр Петровский.

Шарлотта Йорк соглашается выйти замуж за Гарри Голденблатта. Героине приходится пойти на ряд уступок – стать иудейкой и согласиться сыграть свадьбу по еврейским традициям. Во время церемонии бракосочетания все идет наперекосяк – жениху и невесте приходится тяжело. Шарлотта и Гарри решаются на усыновление. Пара берет в семью девочку.

Саманта Джонс ведет борьбу с онкологическим заболеванием – у нее рак груди. Героиня собирает волю в кулак, болезнь отступает. Смит Джерод – именно тот, кто нужен Саманте Джонс, она не собирается его отпускать.

Миранда Хоббс понимает, что влюблена в отца своего сына – Стива Брейди. Она признается мужчине в чувствах и встречает взаимность. Стив и Миранда решают стать мужем и женой. Пара устраивает скромное венчание.

Кэрри Брэдшоу отправляется в Париж с Александром Петровским. Художник оставляет героиню в одиночестве. Кэри смотрит на все другими глазами – она понимает, что в отсутствии любимого человека рядом город теряет свое очарование. Спустя время судьба вновь сводит журналистку с Мистером Бигом. Пара возвращается в Нью-Йорк. Кэри и Мужчина ее мечты решают быть вместе.

Что было в предыдущих сезонах?

Действия сериала "Секс в большом городе" разворачиваются в Нью-Йорке. В центре сюжета – женщины "за 30", которые находятся в поиске идеальной второй половинки. Четыре подруги Кэрри Брэдшоу, Саманта Джонс, Шарлотта Йорк, Миранда Хоббс – самодостаточные дамы, которые придерживаются свободных взглядов. Они открыто говорят о сексе, делятся забавными и не очень моментами из личного опыта и опыта знакомых. Именно из таких бесед журналистка Кэрри Брэдшоу черпает материал для собственной колонки в газете.

Саманта – любительница острых ощущений, она частенько практикует отношения на одну ночь. Шарлотта – романтична и наивна, она мечтает о настоящей любви. Миранда – цинична и крепко стоит на ногах, мужчины ее побаиваются. Кэрри немного зациклена на Мужчине своей мечты. Бурный роман Брэдшоу и Мистера Бига, заканчивается резким расставанием, поэтому журналистка не может забыть избранника.

Съемочный процесс

Основной локацией для съемок сериала "Секс в большом городе" стал город Нью-Йорк. Большинство заведений, которые посещали герои телепроекта, существуют в реальности. Например, ресторан в самом сердце Центрального парка, который выполнен в стилистике пристани у озера, а также бар Onieals и тусовочное место Slate. На протяжении всех сезонов героини "Секса в большом городе" встречались за завтраком в заведении в Челси. В кафе и в действительности можно хорошенько подкрепиться по утрам.

Одна из сцен сериала была создана в ресторане "Русский самовар". Там герой Михаила Барышникова устроил романтический ужин персонажу Сары Джессики Паркер. Заведение в реальности принадлежало Барышникову. Так совладелец ресторана Роман Каплан вспоминал съемки теленовеллы:

"Съемочная группа подъехала на двух автобусах ближе ко второй половине дня. Их было около ста человек. Первое, что они сделали,– сняли со стен все замечательные авторские фотографии и портреты. Вместо них повесили свое бледное и безликое дерьмо. Как мне потом объяснили, продюсер боялся, что кто-то из авторов мог, увидев свои работы на экране, привлечь компанию HBO к суду за нарушения авторских прав. Они почему-то покрыли лестницу на второй этаж красной тряпкой. Видимо, этот цвет у них более всего ассоциируется с Россией. Отговаривать или советовать было бесполезно. Кроме того, HBO заплатила ресторану десять тысяч долларов за девять часов, а это очень приличная сумма. Ресторан закрыли с восьми вечера, а ушли все в пять утра. Кондиционеры выключили почти сразу же, поэтому все девять часов съемки этого трех или четырехминутного эпизода продолжались в 30-градусную жару".

Актеры о сериале

Ким Кэттролл об участии в возможном сиквеле:

"После "Секса в большом городе" люди говорили, что я должна сняться еще в одном сериале, в спин-оффе, но у меня было ощущение, что эта история для меня закончена. Лучших сценаристов я и пожелать не могла, да и вряд ли я бы смогла лучше сыграть. Мне кажется, эта часть моей жизни уже позади, и я в полной мере ей удовлетворена".

Синтия Никсон о многолетней популярности сериала "Секс в большом городе":

"Самая главная идея сериала в том, что женщины не то чтобы смертельно хотят выйти замуж. Это не смысл их существования и не единственная цель жизни. Мы говорили о женщинах не только в Нью-Йорке, но и во всем мире – о женщинах, у которых есть карьера, своя жизнь, которой они наслаждаются, противозачаточные. И они не сидят у телефона и не ждут, что им позвонит мужчина и позовет их на свидание. Да, возможно, Шарлотта более сфокусирована на отношениях с мужчинами и мечте стать матерью – но ведь и она не так уж плохо проводит время в сериале. И часто спорит с подругами по этому поводу. Керри же мечтает найти великую любовь в противовес необходимости иметь кольцо на пальце или детей".

Интересные факты о сериале "Секс в большом городе" – 6 сезон

  • Русского художника Александра Петровского сыграл выдающийся русский танцор Михаил Барышников, живущий в США с 1972 года;
  • В шестом сезоне картины можно увидеть настоящего сына Сары Джессики Паркер. Керри сталкивается с Эйданом, на груди последнего младенец в слинге. Малыш – это ребенок Паркер;
  • У сериала "Секс в большом городе" было несколько альтернативных концовок. Кэндис Бушнелл, автор оригинального исходного материала, говорила, что Керри и Мистер Биг не должны были остаться вместе. В конечном итоге герои обязаны были расстаться. Между тем создатели сериала пошли на поводу у аудитории и обеспечили Брэдшоу и Мужчине ее мечты хеппи-энд.
  • В последнем эпизоде становится известно, что настоящее имя Мистера Бига – Джон.

Где смотреть сериал "Секс в большом городе" – 6 сезон

Когда новые серии

Весной 2021 года начнутся съемки перезапуска сериала. Новый проект будет состоять из десяти серий. У продолжения уже есть название – Just Like That. В картине снимутся Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер. Ким Кэттролл от участия в возвращении телепроекта отказалась.

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Отзывы

Ответить:

Тося
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Сколько водяры нужно выбрать, чтоб на Сару Джессику Паркер потянуло? Тут главное не проблеваться. она же страшна как смерть.
Tygee
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Ertyy
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