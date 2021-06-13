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Сериалы
Снова вместе: Звезды "Секса в большом городе" собрались в работе над продолжением сериала

Снова вместе: Звезды "Секса в большом городе" собрались в работе над продолжением сериала

Актрисы из популярного сериала воссоединились для реализации грандиозного проекта и сделали фото. "Секс в большом городе" выходит на новый уровень.
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В инстаграм-аккаунте Сары Джессики Паркер появился уникальный снимок. В кадре артистка стоит рядом со своими коллегами Синтией Никсон и Кристин Дэвис во время работы над продолжением сериала "Секс в большом городе". Звезды легендарного кино уже включились в совместную деятельность и готовятся порадовать поклонников своим появлением на экранах. Однако смотреть на героинь сериала 50 лет спустя придется в кино под другим названием — "And Just Like That".

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Сара Джессика Паркер написала к фото с актрисами небольшой текст. "Снова вместе. Читка наших первых эпизодов. Рядом все парни и наши новые члены команды. Как десерт из мороженого", — выразилась знаменитость.


Пользователи Сети отметили, что прошедшие годы заметно повлияли внешность героинь "Секса в большом городе", хотя актрисы по-прежнему выглядят ухоженными и привлекательными. Поклонники сериала очень расстроились, что Ким Кэтролл, исполнившей роль Саманты Джонс, в новой картине не будет. Они решили, что без нее продолжение "Секса в большом городе" не выйдет достаточно успешным. "Без Саманты не то же самое", "Нет Саманты — нет секса, только большой город", "Где Саманта? Нам нужна Ким", "Бедная Саманта... Так грустно, она была лучшей", — написали всполошенные комментаторы.

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Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2021, 02:26 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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