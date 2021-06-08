"Это вообще несерьезно": Авербух резко высказался о мезальянсе с Арзамасовой

Скоро у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой появится совместный ребенок.

Летом 2020-го фигурист Илья Авербух и звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова публично заявили о романе. В декабре того же года знаменитости официально оформили отношения. Этот брак для спортсмена второй, а для артистки первый. Поговаривают, что до свадьбы Лиза и Илья скрывали свою связь на протяжении нескольких лет, ведь Арзамасова почти на 22 года младше Авербуха.

В свежем интервью Илья Авербух заявил, что он и его избранница не хотят лишнего шума. Между тем о важных событиях они предпочитают сообщать общественности сами. Таким образом супруги пытаются избежать появления слухов и домыслов. "Когда мы посчитали нужным, тогда и рассказали обществу о наших чувствах", – сказал Авербух.

Прокомментировал фигурист и 22-летнюю разницу в возрасте, которая разделяет его с супругой. "Это вообще несерьезно", – резко отметил Илья. Спортсмен не видит ничего криминального в том, что жена годится ему в дочери. Арзамасова очень важна для Авербуха и этого, по его словам, достаточно. Оправдываться и объясняться перед людьми, которые считают его брак мезальянсом, фигурист не собирается. Знаменитость не будет тратить время на то, чтобы ответить всем недовольным.

Как писали "Дни.ру", не так давно Лиза Арзамасова сообщила о своей беременности. Артистка и ее супруг записали признательное видео. С тех пор в личном микроблоге звезда "Папиных дочек" делится трогательными снимками и демонстрирует растущий живот.