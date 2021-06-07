Разведенная "папина дочка" Мельникова рассказала о любви к актеру Головину из "Кадетства"

Звезда сериала "Папины дочки" призналась, что долгое время была влюблена в коллегу по цеху Александра Головина. По словам 29-летней Дарьи Мельниковой, эти чувства были безответны.
У Мельниковой и Головина было много совместных съемок. Первым полнометражным проектом в творческой биографии актрисы стал фильм "Золушка 4х4. Все начинается с желаний". Партнером Дарьи в ленте был Александр.
"Я просто умирала от любви, ходила все время за ним, а он называл меня "сестренка", – поделилась "папина дочка" в свежем интервью.
Интерес Мельниковой к Головину был заметен окружающим. Это спровоцировало слухи о романе знаменитостей. Между тем, как поведала актриса, отношений с Александром у нее никогда не было. Дарья не скрывает, что пыталась сблизиться с коллегой по цеху. "Но он сказал "нет", – подчеркнула звезда ситкома. Это неразделенное чувство жило в сердце артистки десять лет.
Как писали "Дни.ру", накануне стало известно, что Дарья Мельникова развелась с супругом и коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Этот союз продлился восемь лет. У пары двое детей.
32-летний Александр Головин, в свою очередь, женат еще не был. У актера сериала "Кадетство" есть внебрачная дочь. Наследницу звезде родила Светлана Белогурова, которая работала гримером на съемочной площадке. Головин не хотел признавать ребенка. Белогурова доказала отцовство артиста ДНК-тестом и через суд добилась выплаты алиментов. Александр жизнью малышки не интересуется.
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