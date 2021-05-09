Почувствовала боль: Беременная Арзамасова разрыдалась на публике

В семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой грядет пополнение. Звезда сериала "Папины дочки" готовится стать матерью. Однако ожидание ребенка не мешает артистке играть в спектаклях и радовать публику талантливыми выступлениями. Недавно беременная Лиза Арзамасова вернулась из Новороссийска, где сыграла в благотворительной постановке о нелегкой женской доле "Кабы я была".
Для того, чтобы следовать сценарию и показать глубину режиссерского замысла, актрисе пришлось проникнуться болью главных героинь Любы и Кати. Она смеялась и эмоционально рыдала на сцене, будто бы перепетии судьбы из постановки настигли ее в реальной жизни.
Лиза Арзамасова поделилась коротким видео, которое записали в конце спектакля, когда актеры выходили на поклон и им дарили цветы. Звезда осталась под сильным впечатлением от выступления и душевно поблагодарила всех, кто участвовал в этом мероприятии. Пользователи Сети удивились невероятной работоспособности беременной артистки и попросили ее внимательнее относиться к своему здоровью. "Вам себя сейчас надо особенно беречь!", "Пора сокращать нагрузки", "Берегите себя", "Лиза, с таким темпом жизни не забудь родить! Сил и здоровья!" — написали поклонники в инстаграм-аккаунте знаменитости.
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