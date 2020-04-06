Звезда "Полицейского с Рублевки" о Бурунове: Он бриллиант сериала

Светлана уверена, что ситком популярен у зрителя в том числе благодаря Сергею. Он, по словам артистки, бриллиант сериала. На полковника Яковлева в исполнении Бурунова можно смотреть бесконечно.
Талант звезды "Полицейского с Рублевки" нельзя отрицать. Сухановой нравится быть в кадре с Буруновым. Сергей – мастер импровизации, сложно угадать, что он вытворит в следующей сцене.
"Его персонаж попадает в достаточно щепетильные ситуации. Изображать их серьезно довольно сложно, но Сережа блестяще справляется", - поделилась артистка.
Бурунов и его экранная супруга за пять лет совместной работы очень сдружились. Артистка подчеркнула, что у нее было немного съемочных дней, и практически все смены она провела с Сергеем.
Прокомментировала Светлана Суханова и уход Александра Петрова из сериала "Полицейский с Рублевки". Она отметила, что изменения в актерском составе не отразились на процессе съемок.
"Саша был одной из граней сериала. Сейчас этой грани нет, но у нас на площадке ничего не изменилось", - цитирует актрису Teleprogramma.pro. Напомним, что сериал "Полицейский с Рублевки" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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