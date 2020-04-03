Народ о возвращении Бурунова: Хоть что-то приятное

В новых эпизодах теленовеллы действия разворачиваются в Академии
полиции. Там легендарный полковник Владимир Яковлев занимается воспитанием
молодых кадров.
Здоровье героя Сергея Бурунова давно подорвано: дергающийся глаз, смех и плач без причины. Между тем отступать он не собирается. Яковлев сделает все, чтобы оправдать доверие руководства, ведь на горизонте уже маячат погоны генерала.
К счастью, выполнять поставленные задачи полковнику помогут старые товарищи. Наставлять молодежь на путь истинный будут Игорь Мухич, Алиса Рыбкина, Александр Савельев, Дмитрий Котельников, Олег Елисеев.
Поклонники сериала "Полицейский с Рублевки" с нетерпением ждут премьеру на ТНТ. Ведь раньше пятый сезон можно было смотреть только по платной подписке.
"Хоть что-то приятное за весь карантин👍✊👋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю это кино и патриота", "Когда вы перестанете издеваться над Яковлевым😂😂😂жалко меня ее рядом, я бы заступилась❤️❤️❤️", "Ждем", "Обалденный сериал😍👏 долго ждала новый сезон", – пишут фанаты сериала в официальном инстаграм-аккаунте ТНТ.
Добавим, что в пятом сезоне ситкома "Полицейский с Рублевки" не будет Гриши Измайлова. По сценарию герой Александра Петрова женился и уехал за границу. Наполним, сериал также можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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