Народ о возвращении Бурунова: Хоть что-то приятное

6 апреля на ТНТ стартует показ пятого сезона сериала "Полицейский с Рублевки". Поклонники ситкома с нетерпением ждут любимых героев.

В новых эпизодах теленовеллы действия разворачиваются в Академии полиции. Там легендарный полковник Владимир Яковлев занимается воспитанием молодых кадров.



Здоровье героя Сергея Бурунова давно подорвано: дергающийся глаз, смех и плач без причины. Между тем отступать он не собирается. Яковлев сделает все, чтобы оправдать доверие руководства, ведь на горизонте уже маячат погоны генерала.

К счастью, выполнять поставленные задачи полковнику помогут старые товарищи. Наставлять молодежь на путь истинный будут Игорь Мухич, Алиса Рыбкина, Александр Савельев, Дмитрий Котельников, Олег Елисеев.

Поклонники сериала "Полицейский с Рублевки" с нетерпением ждут премьеру на ТНТ. Ведь раньше пятый сезон можно было смотреть только по платной подписке.

"Хоть что-то приятное за весь карантин👍✊👋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю это кино и патриота", "Когда вы перестанете издеваться над Яковлевым😂😂😂жалко меня ее рядом, я бы заступилась❤️❤️❤️", "Ждем", "Обалденный сериал😍👏 долго ждала новый сезон", – пишут фанаты сериала в официальном инстаграм-аккаунте ТНТ.

Добавим, что в пятом сезоне ситкома "Полицейский с Рублевки" не будет Гриши Измайлова. По сценарию герой Александра Петрова женился и уехал за границу. Наполним, сериал также можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.