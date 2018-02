Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон покажут в Москве

25 марта в Государственном Кремлевском Дворце покажут грандиозное шоу, на котором прозвучат легендарные хиты Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Дантанио и великолепная Белинда Дэвидс подарили им новое звучание и новую жизнь.



Дантанио обожает Майкла Джексона с детства. Он родился в музыкальной семье, начал петь и танцевать с 9 лет, его репертуар включал композиции в различных стилях и жанрах – R'n'B, Swing, Jazz, Reggae, Pop, он сам сочинял песни, выступал в театре и выпустил два сольных альбома. Несколько лет назад он смог осуществить свою мечту и начал выступать в Michael Jackson HIStory show. Продюсер Джони Ван Гринсвен выбрал его из огромного числа претендентов – профессиональных певцов и танцоров, изображающих легендарного музыканта. "Представлять Майкла Джексона очень важно для меня. Когда я готовлюсь к выступлению, музыка, костюмы, грим творят чудеса, и я забываю, что я Дантанио и превращаюсь в Майкла Джексона", – делится певец. Самые популярные песни и неповторимая "лунная походка" Джексона в исполнении Дантанио неизменно вызывают бурные аплодисменты зрителей. Это потрясающее концертное шоу, состоящее из композиций Майкла Джексона с огромным успехом было представлено в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке.

Белинда Дэвидс выступает на профессиональной сцене с 14 лет. Она обладает голосом диапазоном в 4 октавы и может петь в любом жанре, однако ее самый любимый – R&B, а любимая певица – Уитни Хьюстон, которой она посвящает каждый свой концерт. Голоса Белинды Дэвидс и Уитни Хьюстон удивительно созвучны. "Это потрясающе! Белинда поёт совсем как Уитни! Её великолепный голос – настоящее украшение для известных всем песен, которые она исполняет с невероятной лёгкостью" (Musings & Musicals, 2015). В 2013 году Белинда Дэвидс прошла отбор среди 15000 претенденток на место солистки в шоу "The Greatest Love of All – Whitney Houston Show". С тех пор она гастролирует по всему миру и дарит новую жизнь песням своей любимой певицы, в том числе, и самым легендарным хитам из фильма "Телохранитель" – "I Will Always Love You" и "I Wanna Dance With Somebody". "На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива...", – говорят зрители, услышав голос Белинды.

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов.