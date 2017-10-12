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Глава Бурятии спас эпилептика от смерти

Алексей Цыденов. Фото: kremlin.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов спас человека, у которого на улице случился приступ эпилепсии. Чиновник вызвал скорую – мужчина разбил голову об асфальт во время припадка.
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Об этом Цыденов написал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, пострадавшему около 30 лет. Он внезапно упал на асфальт и начал биться в судорогах. Алексей Самбуевич отметил, что мужчина очень неудачно упал – он расшиб голову об асфальт, ударившись затылком. "Крови много набежало", – написал Цыденов.

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По словам главы республики, он вызвал пострадавшему скорую. "Ввел оператора "03" в легкий ступор, потому что, когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться, представился. По-моему, не поверила", – рассказал он. Пока врачи ехали к месту инцидента, мужчине помогали охранники Цыденова. Они держали его голову, чтобы пострадавший не нанес себе еще больше травм. Все это время мужчину били судороги, и он мог еще раз удариться головой.

Чиновник отметил и некую комичность ситуации. "Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови", – написал он в Facebook. По его словам, прохожие, которые не видели инцидент с самого начала, могли подумать, что Цыденов средь бела дня прямо в городе избивает людей.

Пользователи Facebook, подписанные на Цыденова, начали восхищаться его поведением. "Настоящий поступок!", "Алексей Самбуевич!!! Молодец, настоящий подвиг!", "Красава, без вопросов) Власть с человеческим лицом-новый формат)))", – пишут комментаторы. Однако некоторые усмотрели в поступке руководителя республики саморекламу: "Выглядит как самолюбование со стороны, дескать, смотрите, какой я хороший. Было бы здорово, если бы вы сами переворачивали, а не ваша охрана."

Алексей Самбуевич Цыденов с 22 сентября занимает пост главы Республики Бурятия. До этого работал заместителем министра транспорта России, а ранее – руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 17:29

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