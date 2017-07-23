Судья спас жизнь футболисту во время матча
Футболист Исаис Олариаге потерял сознания после столкновения с соперником. У спортсмена запал язык и он начал биться в конвульсиях.
Судья тут же оказал футболисту первую помощь. Как оказалось, рефери долгое время работал спасателем на пляже. Видео публикует местное издание Ole.
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