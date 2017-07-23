Судья спас жизнь футболисту во время матча

В Аргентине во время футбольного матча между "Сан-Мигелем" и "Дефенсорес Унидос" произошел ЧП: один из игроков едва не погиб. Спас спортсмена рефери.

Футболист Исаис Олариаге потерял сознания после столкновения с соперником. У спортсмена запал язык и он начал биться в конвульсиях.

Судья тут же оказал футболисту первую помощь. Как оказалось, рефери долгое время работал спасателем на пляже. Видео публикует местное издание Ole.