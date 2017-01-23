Россияне начали покупать бензин по талонам

На автозаправках Магадана начали продавать бензин по талонам. Ограничение распространяется исключительно на топливо АИ-95.

Как уточнили в департаменте цен и тарифов Магадана, данная мера связана с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Там подчеркнули, что поломка привела только к дефициту бензина АИ-95.

Другие нефтепродукты продаются в обычном режиме, сообщает URA.Ru. При этом цены на бензин и дизельное топливо остаются прежними. Так, литр АИ-92 стоит 45,03 рубля, АИ-95 – 47,27 рубля, АИ-98 – 52,20. За литр дизельного топлива придется отдать 45,8 рубля.

Ранее эксперты выяснили, что Россия занимает 38-е место в рейтинге стран с самым доступным бензином. На галлон топлива у российских водителей уходит своеобразная "десятина" – 8,83% средней зарплаты за день (около 1 587 рублей). В среднем стоимость бензина в нашей стране составила 2,36 доллара за галлон – около 140 рублей за 3,8 литра.

На первом месте рейтинга – Венесуэла. В среднем водители этой страны используют 120,07 галлона бензина в год, тратя на это 0,29% средней зарплаты. Между тем США оказались на 17-м месте по стоимости бензина, там его цена составляет 3,46 доллара за галлон.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак заявил, что в сложившихся условиях спрогнозировать стоимость топлива в 2017 году будет сложно. Однако глава Минэнерго отметил, что цены на бензин должны превышать уровень инфляции.

