Политолог Суздальцев объяснил страх США из-за ввода миротворческих войск в Казахстан

В Казахстане стремительно развиваются события, связанные с недовольством населения экономической ситуацией в стране, а также ценами на газ. На протяжении недели пассионарная часть общества выходила с протестами на улицы, что переросло в погромы и акты мародерства.
После того, как стало известно о вводе войск ОДКБ в Казахстан, активизировалась американская номенклатура. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что республика имеет возможность справиться с народными волнениями своими силами.
Также прозвучал выпал в сторону России. Блинкен отметил, что "русских зачастую сложно заставить уйти". В Москве отреагировали на одиозное заявление, посчитав его хамским. В МИД России напомнили, что США неоднократно вводили войска на территории других государств.
Истерию Вашингтона объяснил российский политолог Андрей Суздальцев. Эксперт сообщил, что экспортная экономика Казахстана, базирующаяся на энергоносителях, так или иначе связана с влиятельнейшими западными компаниями. Появление российских войск на территории республики воспринимается Вашингтоном как реальная угроза внушительным активам.
Эти денежные потоки позволяют разным кланам держаться на плаву и бороться за власть в США. Это и является основной причиной, по которой в Белом доме сейчас испытывают напряжение.