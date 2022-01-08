Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Суббота
8 января
Лента новостей
17:38
Политолог Суздальцев объяснил страх США из-за ввода миротворческих войск в Казахстан
16:51
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
16:14
Залитую кровью Кристину Асмус закидали камнями
14:58
Избивший Панина Пресняков накинулся на отца из-за выходки
13:51
"Специально ничего не делала": Костенко рассказала о подготовке к материнству
13:41
"Нет купальника": возбужденные россияне вывели на чистую воду оголившуюся Гагарину
13:10
Почему стоит начать строить дом в 2022 году
12:18
"В караоке пьяные лучше поют": живое выступление Бузовой оплевали
11:57
Алибасов убит трагическими известиями: Память отбивает
11:35
"Храни вас Бог": похудевший онкобольной Юдашкин вызвал оторопь
10:50
Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму
10:42
Политик Гольдарб назвал свинством слова Зеленского на встрече с канцлером Австрии
08:33
Ни стыда ни совести! Дочь Урганта оголила прелести на фоне креста
06:19
Вырвавшаяся из-под опеки отца-тирана Бритни показала срам: Женская энергия
04:49
Что стало с прикованной к инвалидному креслу затворницей Талызиной
02:13
Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы 8 января
23:12
После распада семьи Миронову засняли в компании страстного мужчины: Такой партнер не подведет
20:37
Окровавленную Судзиловскую скрючило в страшных муках: Домашнее насилие
17:56
Вскрылась грязная правда об отношениях Мироновой со звездной родней: Не любила и на могилы не ходит
17:50
Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа
17:10
Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?
16:21
"Чужой человек": лишившаяся дочери Волочкова плюнула в новую семью экс-супруга
15:34
Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой
14:43
Украинский журналист заявил о "секте" Петра Порошенко
14:12
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
13:55
"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь
13:10
"Можем хоронить": внук Пугачевой расправился с извращенцем Паниным
12:22
Богохульница Водонаева назвала бородатого кавалера Иисусом и поздравила народ с Рождеством
12:02
20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство
11:33
"Набор веса и даже депрессия": после загула мужа Джанабаева пожаловалась на проблемы в семье
11:26
Перегулявшую на праздниках Бузову разнесли за одутловатость: Рот расхлябан, морщин много
10:54
"Штанишки наружу": скатившаяся со сцены Марина Неелова выставила напоказ нижнее белье
10:35
Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом
08:46
Смехотворная сумма: во сколько оценили ущерб от вторжения в личную жизнь Меган Маркл
06:19
"Вымя": вывалившую грудь напоказ Водонаеву разнесли
04:31
"Купила мужика": Волочкову разнесли за связь с чужим женихом
01:41
Рождество Христово: что можно и нельзя делать 7 января
22:59
В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды
20:32
В кого превратились дочери Алсу: Почему ни одна не похожа?
18:00
Сверкнувшая формами в лучах солнца 53-летняя Стриженова возбудила россиян
17:57
Больше не Виндзоры: королева Елизавета открестилась от Гарри и Меган
17:50
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
17:37
"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
17:27
"Прихожу в себя до сих пор": Соседов пожаловался на тяжелое состояние после предательства молодого друга
17:19
"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь
17:10
Вскрылась правда об отнятой у Градского музыке к известному фильму
16:43
Расточительная Пересильд лишила космонавтов самого ценного
16:40
"Вам бы подошло Бабу-ягу играть": самовлюбленной Бородиной дали под дых
16:29
Вход две тысячи евро: Раздавленный разводом Лепс пустился во все тяжкие
16:04
Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом
Перегулявшую на праздниках Бузову разнесли за одутловатость: Рот расхлябан, морщин много
Расточительная Пересильд лишила космонавтов самого ценного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Политолог Суздальцев объяснил страх США из-за ввода миротворческих войск в Казахстан

Политолог Суздальцев объяснил страх США из-за ввода миротворческих войск в Казахстан

Вашингтон опасается потери нефтегазовых активов в Казахстане. Такую точку зрения высказал политолог Андрей Суздальцев.
прочитано 293 раза

В Казахстане стремительно развиваются события, связанные с недовольством населения экономической ситуацией в стране, а также ценами на газ. На протяжении недели пассионарная часть общества выходила с протестами на улицы, что переросло в погромы и акты мародерства.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными

Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ

После того, как стало известно о вводе войск ОДКБ в Казахстан, активизировалась американская номенклатура. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что республика имеет возможность справиться с народными волнениями своими силами.

Также прозвучал выпал в сторону России. Блинкен отметил, что "русских зачастую сложно заставить уйти". В Москве отреагировали на одиозное заявление, посчитав его хамским. В МИД России напомнили, что США неоднократно вводили войска на территории других государств.

Истерию Вашингтона объяснил российский политолог Андрей Суздальцев. Эксперт сообщил, что экспортная экономика Казахстана, базирующаяся на энергоносителях, так или иначе связана с влиятельнейшими западными компаниями. Появление российских войск на территории республики воспринимается Вашингтоном как реальная угроза внушительным активам.

Эти денежные потоки позволяют разным кланам держаться на плаву и бороться за власть в США. Это и является основной причиной, по которой в Белом доме сейчас испытывают напряжение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: White House/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 января 2022, 17:38 Источник: MK.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Нет купальника": возбужденные россияне вывели на чистую воду оголившуюся Гагарину

Народ всполошился
Шоу-бизнес

"Пальцем чего растыкалась": народ приложил Долину за угрозы

Подписчики возмущены поведением звезды
Шоу-бизнес

"Не надо расстраиваться": Стриженова пожаловалась на необходимость возвращаться в Россию

Звезда выложила новый пост в "Инстаграм"
Недвижимость

Почему стоит начать строить дом в 2022 году

Наметилось снижение цен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+