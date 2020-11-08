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The Greanville Post (США): Электоральный кошмар в США дискредитирует антироссийскую риторику

The Greanville Post (США): Электоральный кошмар в США дискредитирует антироссийскую риторику

Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В день выборов в США силы, защищавшие Навального и обвинявшие Россию, практически единодушно показали себя полнейшими, закоренелыми лицемерами, считает автор. А уровень мошенничества на выборах президента США в этот раз превысил все мыслимые пределы.
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Поскольку 3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, мировые СМИ на время отвлеклись от Алексея Навального. Навальный – это любимый Соединенными Штатами и их союзниками активист, выступающий "за прозрачность" и "против коррупции". Пресса позиционирует его ничем не доказанные и расплывчатые заявления об отравлении как неоспоримый факт – и осуждает Россию за ее "недемократичность". Навальный расхаживает по Берлину в сопровождении полицейских, и его повсеместно называют бесспорным доказательством того, что руководство России так или иначе нелегитимно.

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3 ноября сплотившиеся вокруг Навального силы практически единодушно показали себя полнейшими, закоренелыми лицемерами. Эти "продемократические" активисты не пожелали выразить свое осуждение в адрес Соединенных Штатов, где проходили президентские выборы, несмотря на ряд тревожных нарушений. Наблюдателям из ОБСЕ отказали в доступе в 18 различных штатах США.

Консервативная организация под названием Judicial Watch сообщила, что более чем в 29 штатах в 353 округах число избирателей превысило 100%. То есть, что число тех, кто зарегистрировался на голосование, превышало число резидентов, имеющих право голосовать. Это довольно серьезное нарушение, но сторонники Навального не захотели сделать на этом акцент. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад бурное осуждение вызвали всего четыре случая, замеченные в России в ходе референдума по поправкам к конституции. Тогда несколько человек пытались проголосовать на выборах дважды.

Десятилетиями феномен голосования мертвых душ (когда мошенники голосуют вместо недавно умерших людей) был чрезвычайно широко распространенным нарушением в Соединенных Штатах – до такой степени, что комики стали регулярно использовать эту тему в своих шутках. Как пишет газета New York Post, в ходе выборов 2020 года в Нью-Йорке были арестованы несколько человек, пытавшихся провернуть этот трюк.

Однако в Северной Дакоте этот привычный способ фальсификации результатов голосования вышел на новый уровень. Там скончавшийся от covid-19 Давид Андал (David Andahl) сумел выиграть выборы в палату представителей штата. Имя Андала не только сохранилось в бюллетенях для голосования, он еще и набрал большинство голосов. И хотя за день до выборов губернатор штата попытался назвать имя человека, который должен был заменить Андала, суды помешали ему это сделать. Генпрокурор Северной Дакоты заявил, что у губернатора нет права выбирать кого-то на замену Андала, и его место остается пустым, хотя результаты выборов были подтверждены. Жители Северной Дакоты, голосовавшие за Дэвида Андала, до сих пор не знают, кто теперь будет представлять их интересы в законодательном органе штата и кому в реальности они отдали свои голоса. Этот случай выглядит практически фарсом, но, произойди подобное в России, волна осуждения и негодования была бы оглушительной.

Дональд Трамп продолжает выражать беспокойство из-за того, что в отправленных по почте бюллетенях – а их считали уже после дня выборов – подавляющее большинство голосов было за кандидата Демократической партии. Республиканцы и сторонники Трампа обвиняют демократов в "сбросе бюллетеней", поскольку голосов в пользу демократов в письмах, пришедших по почте, было непропорционально много.

Это же беспокойство возникает при взгляде на результаты голосования во многих городах Соединенных Штатов. В Сан-Франциско Джо Байден набрал 86% голосов. В Вашингтонской агломерации Байден набрал 92,6% голосов.

Подобные результаты можно обнаружить в крупных городах по всей стране, и это вполне может оказаться правдой, учитывая углубляющийся разрыв между американцами, живущими в сельских районах и пригородах, и теми, кто живет в городах с высокой плотностью населения. Но давайте не будем забывать о тех "независимых наблюдателях", которые любят критиковать выборы в России и часто выражают тревогу по поводу ситуации в некоторых районах российского Кавказа (где кандидаты могут набирать 80% или даже 90% голосов). В случае с Россией такие показатели считаются "подозрительными", и их часто рассматривают как практически неоспоримое доказательство мошенничества. Но, когда речь заходит о результатах голосования в Соединенных Штатах, у "независимых наблюдателей" – сторонников Навального – не возникает подобных опасений.

Кроме того, стоит обратить внимание и на атмосферу, окружающую выборы в Соединенных Штатах. Сейчас, когда ограничения, введенные в связи с распространением covid-19, все еще действуют, СМИ продолжают делать акцент на страхе перед массовыми беспорядками, которые могут начаться после оглашения результатов. По всей стране были мобилизованы отряды Национальной гвардии, и 3 ноября, когда люди отправились в пункты для голосования, – за исключением тех, кто проголосовал досрочно или по почте, – на улицах было очень много полиции. Продажи огнестрельного оружия резко выросли, и было очевидно, что общественность пребывает в ожидании чего-то страшного. Граждан убедили, что теракты со стороны вооруженных формирований правого толка, ожесточенные протесты левых, целенаправленные атаки антифашистов и другие проявления кровавого насилия после выборов практически неизбежны. Представьте себе, что было бы, если бы кто-то попытался создать такую же атмосферу в преддверии выборов в России.

Соединенные Штаты продолжают проводить общенациональные выборы в рабочий вторник, не объявляя его выходным днем.

Во многих штатах люди, признанные виновными в совершении тяжких преступлений, лишаются права голосовать на выборах до конца жизни.

Влияние операторов социальных сетей на американскую общественность, а также их решение заблокировать некоторые новости с критикой отдельных кандидатов, тоже оказалось в центре внимания и стало серьезным поводом для негодования накануне голосования.

Если сторонники Навального, постоянно осуждающие политическую систему и лидеров России, действительно защищали бы права человека, сейчас они как никогда активно выступали бы со своими заявлениями о последних событиях в США. Тем не менее, они молчат, а это значит, что их мотивы скорее геополитичны, чем высокоморальны.

Автор: 8 ноября 2020, 13:12 Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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