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Политика

Трусливый Зеленский исполнил волю Путина

Владимир Зеленский. Фото Globallookpress.com
Москва и Киев обменялись заключенными – 35 на 35. Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал встречать освобожденных в аэропорт, отметив, что обещание, данное им Владимиру Путину исполнено.
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Сегодня состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Два борта – от Москвы и Киева соотвественно, забрали по 35 освобожденных граждан и доставили их на Родину. 

По данным СМИ, 11 украинцев получили помилование российского президента Владимира Путина. В свою очередь его коллега Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 россиян. 

В числе освобожденных главреда РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский и "тайный свидетель" по делу MH17 Владимир Цемах, которого с Донбасса выкрали СБУ. По словам Зеленского, Цемаха, прежде чем включить в список, допросили Нидерланды.

7 сентября 2019, 14:46

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