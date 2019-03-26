Названа причина решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа о признании Голанских высот суверенной территорией Израиля эксперты склонны расценивать как очередной трюк, призванный ударить сразу по нескольким целям. "Приближаются выборы. У него напряжение, много врагов. Израиль, еврейское лобби, те, кто симпатизирует Израилю внутри США, – конечно, мощная сила. Таким образом, это определенный шаг, реверанс в их сторону с целью заработать очки", – цитирует сайт ТВ Центр директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
Кроме того, американский лидер продолжает последовательно менять направление внешней политики, вектор которой был задан при его предшественнике. "Барак Обама в свое время был настроен против Биньямина Нетаньяху и заигрывал с исламским миром", – напомнил эксперт. Для Трампа ревизионирование наследства Обамы – что-то личное и не поддающееся рациональному разбору, считает аналитик.
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