"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского завершились. Они длились почти полтора часа. По сообщениям Елисейского дворца, тет-а-тет лидеры беседовали 5-10 минут.
Журналистам удалось спросить российского лидера о его впечатлениях от переговоров с украинским коллегой. Путин заявил, что доволен. "Хорошо! По-деловому", – сказал президент, не скрывая улыбку.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
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