Радикально настроенная группа украинских граждан устроила демонстрацию в Париже перед встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Националисты напоказ разорвали флаг, однако забыли его перевернуть, сообщает телеканал "Царьград".
В результате получилось, что митингующие демонстративно уничтожили флаг Сербии, который совпадает с перевернутым российским флагом. Из-за этой оплошности манифестанты остались непонятыми.
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