Если верить исследованиям общественного мнения, то на Украине правит бал шизофрения, указывают эксперты. Так, результаты социологических исследований показывают, что большинство украинцев выступают за мир в Донбассе.
Вместе с тем, социологи говорят о том, что для большинство граждан Украины выказывают больше всего доверия именно армии, которая и убивает мирных жителей в Донбассе. "Мне кажется, что это противоречие объясняется тем, что под миром разные люди имеют в виду разные вещи", – на своей странице в "Телеграм" заметила историк, писатель и журналист Анна Шафран.
В качестве примера она привела встречу Владимира Зеленскгого с церковными иерархами в преддверии переговоров нормандской четверки в Париже. "Только один – митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал к безусловному миру", – напомнила ведущая. Остальные призвали президента Украины "не отступать" и заключить "справедливый мир".
"То есть для них мир – это безусловная капитуляция Донбасса", – подчеркнула Анна Шафран.
"С чего вдруг жители Донецка и Луганска, продержавшись пять с лишним лет, должны капитулировать? Не должны, и они и не будут", – добавила она. Им, заметила Анна Шафран, требуется гарантия соблюдения всех их прав в случае, если состоится возвращение в украинскую юрисдикцию. И "мирный развод" без обстрелов и убийств детей, если договориться об объединении не получится.
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