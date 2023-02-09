От Мурманской области до Северного Кавказа: самые популярные горнолыжные курорты России

В начале 2023 года горнолыжные курорты активно работали.

По данным аналитиков, поток туристов на горные трассы в России увеличился на 13%. Специалисты связывают это с ограничениями: стало меньше авиарейсов за рубеж, влияют европейские санкции. Отечественные горнолыжные курорты не оставили народ без активного отдыха и многих порадовали своим функционалом.

Портал URA.RU сообщает: в основном покорять снежные возвышенности России отправились граждане в возрасте от 25 до 44 лет. В перечень самых популярных локаций отнесли разнообразные территории — от Мурманской области до Северного Кавказа.

В ТОП рейтинга вошли: "Большой Вудъявр" на Кольском полуострове, "Альпина" и "Красная сопка" в Камчатском крае, а также "Горный воздух" на Сахалине. Дополнили список лидеров горнолыжные курорты Сочи, Башкирии, Удмуртии и Приэльбрусья.