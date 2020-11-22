В Парке Горького рухнул в воду мост

В Парке Горького в Москве в воду обрушился пешеходный мостик. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента. Данных о пострадавших не поступало, равно как и информации о причинах произошедшего.
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