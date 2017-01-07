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Гороскоп

Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год

Фото: Дни.Ру
Огненный Петух не потерпит легкомысленного отношения к собственному здоровью. Каких недугов стоит опасаться в 2017 году всем представителям зодиакального круга, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Вопросами здоровья Овнам придется заниматься в первой половине года. Это не значит, что вы будете болеть, но обследование всегда полезно для ранней диагностики заболеваний. Овнам свойственно легкомысленное отношение к себе, они не любят лечиться и не умеют болеть. Именно для того, чтоб этого не произошло, в первые четыре месяца года нужно пройти диспансеризацию.

Положение Сатурна в Стрельце в течение всего года формирует неблагоприятные условия для путешествий. С февраля по ноябрь здесь же, в Стрельце, будет Черная Луна, так что лето лучше провести в своем регионе, на даче или за городом.

ТЕЛЕЦ

Недуги Тельцов в этом году могут быть связаны с невоздержанностью в еде и питье. Следует обратить внимание на состояние пищеварительного тракта, а особенно печени. Кроме проблем с пищеварением, неприятные моменты может принести увеличение веса. И дело даже не в эстетической составляющей, хотя и она важна, а в том, что увеличится нагрузка на ноги. А это чревато варикозным расширением вен, поэтому воздерживайтесь от излишеств. Отдыхать Тельцам в этом году лучше всего в июне-июле в своем регионе, не уезжая далеко от дома.

БЛИЗНЕЦЫ

Отдыхать Близнецам лучше всего осенью, желательно выбрать престижный курорт и в дорогой отель. Если учесть, что Близнецы люди разносторонние и любознательные, то им хочется в горы, то в лес, то в деревню, то в путешествие за новыми впечатлениями, дорогой отель для них тоже отдельное приключение и впечатление.

Что касается здоровья, то самые неприятные месяцы – зимние. Это касается января и первой половины февраля, а также декабря. В это время вам стоит быть осторожнее, так как гололедица во дворах может стать причиной ушибов и переломов.

Дыхательные пути – слабое место представителей этого знака. В холодное время года нужно стараться не переохлаждаться, а при возникновении эпидемической ситуации носить маску, когда вы находитесь в общественных местах или проводить профилактику сразу после их посещения.

РАК

Ваше здоровье в этом году требует особенно пристального внимания. При малейших тревожных симптомах немедленно обращайтесь к врачу и проходите обследование. В вашем случае лучше перестраховаться, чем упустить момент начала серьезного заболевания. Напряженную ситуацию создают две неблагоприятные планеты: Сатурн и Черная Луна, которые почти весь год будут оказывать неблагоприятное влияние на ваше здоровье.

Вам будет вреден холод и сквозняки. И это относится, в первую очередь, к августу и сентябрю, а совсем не зимним месяцам, как можно было бы ожидать. Именно начало осени может стать временем не только респираторных заболеваний, но и неприятных проявлений радикулита и неврологии.

ЛЕВ

Особенно серьезных проблем со здоровьем у большинства представителей знака Лев не предвидится. Могут быть острые респираторные инфекции, особенно в холодное время года, зимой и осенью. Львы не очень устойчивы к холоду, поэтому им нужно одеваться по погоде.

Неблагоприятно могут повлиять на ваше здоровье стрессы, особенно связанные с переживаниями за детей. Поэтому постарайтесь отвлечься и как следует отдохнуть в середине лета и сразу после Нового года. Отдых вам необходим и для поддержания здоровья.

Вам не следует ехать в путешествие в последние два месяца года, то есть в ноябре и декабре. Путешествие может оказаться не только невыгодным, но и опасным. Если вы решили отдохнуть перед Новым годом, проведите отпуск в своем регионе или хотя бы не летите на самолете.

ДЕВА

Отдых в новом году должен способствовать расширению вашего мировоззрения. Все поездки должны быть познавательны. Если вы едете за границу, то лучше, если это будет та страна, которую вы никогда не посещали и где вы можете узнать что-то новое. Очень хороши паломничества и поездки духовного плана.

Для вашего здоровья сейчас опасней всего отравляющие вещества. Будьте осторожны с незнакомыми лекарственными препаратами – они могут вызвать аллергию.

ВЕСЫ

Собираясь в дорогу, постарайтесь не делиться своими планами. Понятно, что совсем ни с кем не получится, но хотя бы с теми, кому знать о ваших планах необязательно. Прежде, чем отправляться в дальнее путешествие, особенно по очень дешевой путевке, всё сто раз проверьте, чтоб не стать жертвой мошенников. Здоровью Весов ничего страшного не угрожает. Единственная серьезная проблема – это возможность набрать лишний вес.

СКОРПИОН

Наилучшее время для отдыха – это осень. Особенно пара недель перед днем рождения. Отдых именно в этот период положительно скажется на состоянии вашего здоровья. Если вы хотите отдохнуть летом, выбирайте июль.

Что касается здоровья, оно не причинит вам большого беспокойства. Возможны простудные заболевания в холодное время года и небольшие травмы.

СТРЕЛЕЦ

В этом году многие Стрельцы получат редкую возможность отдохнуть там, где хочется, а главное, что можно будет поехать на отдых тогда, когда захочется. Все упирается только в то, хватит ли денег.

Главные враги вашего здоровья в этом году –это холод, недоедание и возраст. Если с последним ничего не сделаешь, то постарайтесь, хотя бы, тепло одеваться, не переохлаждаться и не голодать.

КОЗЕРОГ

Для отдыха больше всего подходит июнь. Если есть желание или необходимость, в отпуск можно поехать в мае, июле или сентябре. Август исключите сразу. Из форм проведения времени выбирайте комфортный отдых на море или, например, на даче. Важно, чтобы это не было элементов экстрима.

Стоит обратить внимание на состояние скелета, в том числе вылечить зубы. Год для вас травматичный, с возможными переломами. Поэтому будьте осторожны, особенно при гололедице.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь выделить для отдыха время в августе-сентябре. Это не самое лучшее время для активной трудовой деятельности. Так хотя бы отдохнете. В 2017 году хорошо бы попутешествовать, увидеть новые места, города и страны, в которых вы не были.

У Водолеев могут обостриться хронические заболевание, поэтому заранее принимайте необходимее меры.

РЫБЫ

Представителям знака Рыбы желательно не ездить в этом году за границу. Дальние поездки и путешествия вряд ли будут благополучны и, уж конечно, не будут выгодны.

Отдыхайте в своем регионе, в крайнем случае, на даче, в деревне у бабушки. Не вздумайте заниматься экстремальными видами спорта. Травмы, полученные на отдыхе не улучшат вашу жизнь. Наиболее уязвимой частью тела будет скелет и пищеварительная система.

7 января 2017, 10:00

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