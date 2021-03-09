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Как изменились цены на продукты в марте в России

Как изменились цены на продукты в марте в России

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
Журналисты сопоставили цены на продукты в России в наиболее популярных магазинах. Оказалось, что продуктовая корзина на большинство товаров подорожала по сравнению с последним месяцем зимы.
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В 2021 году прожиточный минимум в нашей стране равен 12 702 рубля, что практически на 600 рублей больше, чем годом ранее. На продукты гражданину полагается 6301 рубль. В потребительской корзине должны быть хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

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Журналисты сравнили цены на продукты в России в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Ашане". Так, в первой торговой сети потребительская корзина составляла в прошлом месяце минимум 980 рублей, во второй — 1027 рублей, в третьей — 1058 рублей. Но цены уже изменились.

В "Пятерочке" в целом цены на продуты выросли на 68 рублей, сообщает Life.ru. В "Перекрестке" – на 18 рублей. Потребительская корзина в "Ашане" стала дешевле на 57 рублей.

Примечательно, что в российской потребкорзине отсутствуют сливочное масло, творог, курица, цитрусовые и ряд других продуктов питания. Отметим, что в меню необходимы разнообразные молочные продукты, орехи, крупы и фрукты.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о введении продовольственных карточек. Он сообщил, что уже поручил правительству обсудить эту тему. Однако глава государства не исключает, что такая мера поддержки обернется проблемами.

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Автор: 9 марта 2021, 08:17 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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