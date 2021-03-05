Раскрыт план по снижению цен на продукты в России

В последнее время все чаще сообщается о подорожании тех или иных продуктов. Например, увеличится стоимость мяса, колбасных и хлебобулочных изделий, овощей... Что необходимо предпринять, чтобы не просто оставить рост цен, а снизить их? Ответить на этот вопрос попытался эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

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