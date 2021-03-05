Раскрыт план по снижению цен на продукты в России

Во время недавней беседы с журналистами эксперт отметил: цены на продукты за последние шесть лет выросли более чем на 65%. Сергей Жаворонков считает, что этому поспособствовал введенный в России запрет на импорт. Именно поэтому, по мнению экономиста, необходимо отказаться от этого ограничения.
Жаворонков не только раскритиковал мнение о том, что запрет на импорт приведет к развитию местного производства, но и дал совет Центробанку России. Эксперт убежден, что ЦБ не нужно "печатать столько денег". Правительству же следует снизить налоги, чтобы не было соблазна потратить собранные с народа средства.
У директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича иное мнение. Он считает, что оснований для критические выводов о росте цен нет. Увеличение стоимости продуктов эксперт назвал незначительными колебаниями, связанными с пандемией.
По мнению Остапковича, в настоящий момент необходимо минимизировать инфляцию и избавиться от последствий для бедных граждан. Эксперт предложил вести в России продуктовые карточки для тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума и медианной зарплаты. В таком случае "заработает экономика и вырастет ВВП", уверен он.
Напомним, ранее Владимир Путин высказался о введении продовольственных карточек в России. Президент оценил идею и сообщил, что уже поручил правительству поговорить на эту тему. Однако глава государства не исключает, что такая мера поддержки обернется проблемами.
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