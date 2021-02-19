Умер Андрей Мягков Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
16:12
Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле
16:10
Заявились домой: планы невесты Арзамасовой о грандиозном торжестве с треском провалились
15:50
"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание
15:48
"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены
15:32
Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок
15:27
Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси
15:23
"Дни.ру" раздают подарки: часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport
15:16
Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды
15:15
Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"
15:09
"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе
14:38
Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу
14:35
"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью
14:28
Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано
14:14
Орбакайте выставила грудь на всеобщее обозрение
14:06
Близкие товарищи: Шепелев шокировал фотографией с Зеленским
13:53
Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Экономика
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты

Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
С началом 2021 года поступает все больше сообщений о росте цен на те или иные продукты. Эксперты называют сразу несколько причин: падение курса рубля, увеличение стоимости удобрений, рост тарифов на топливо... Оказалось, есть еще один фактор, который влияет на подорожание продуктов.
прочитано 601 раз

В последнее время поставщики пластиковой упаковки все чаще предупреждают участников "Руспродсоюза" о росте цен на свою продукцию. Согласно новым прайс-листам, тара подорожала на 10-15%. Это связано с увеличением стоимости главного сырья – полиэтилена (+25-30% с июня 2020-го).

ПО ТЕМЕ

Резкому подорожанию продуктов нашли объяснение

Путин высказался о введении продовольственных карточек в России

Сюжеты Цены на продукты

Заместитель Председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов напомнил, что упаковка очень влияет на цены – она составляет около 30% от стоимости в доле производства пищевой продукции. Чтобы тара подешевела, необходимо избавиться от таможенных пошлин и активизировать конкуренцию между российскими и зарубежными производителями, считает он.

Российский союз пекарей, в свою очередь, сообщил, что с конца 2020 года стоимость упаковки увеличилась на 70%. По данным "Сибур Холдинг", цены на отечественных и международных рынках выросли из-за высокого спроса на полимеры.

Напомним, ранее консалтинговая компания FinExpertiza зафиксировала, что в январе этого года рост цен на продукты составил 7%, обогнав инфляцию. В основном, увеличение стоимости товаров наблюдалось в субъектах РФ с низким уровнем благосостояния граждан и высокой долей затрат домохозяйств на еду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 19 февраля 2021, 13:51 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание

Она обещала рассказать о деталях случившегося

Шоу-бизнес

"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире

Участникам досталось

Шоу-бизнес

"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены

Вдовец не знает, как жить дальше
Шоу-бизнес

Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок

Сын режиссера показал роскошный аксессуар

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+