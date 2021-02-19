Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты

С началом 2021 года поступает все больше сообщений о росте цен на те или иные продукты. Эксперты называют сразу несколько причин: падение курса рубля, увеличение стоимости удобрений, рост тарифов на топливо... Оказалось, есть еще один фактор, который влияет на подорожание продуктов.

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