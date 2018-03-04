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Культура

Главные претенденты на "Оскар-2018"

Фото: GLOBAL LOOK press/Debby Wong
В ночь с 4 на 5 марта киноманы узнают имена победителей 90-й кинопремии "Оскар". В этом году претенденты на статуэтку очень серьезные. Dni.Ru изучили список фильмов, которые будут состязаться на победу в главной номинации..
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Чтобы попасть на "Оскар", фильм должен соответствовать нескольким правилам – быть не короче 40 минут и выйти в прокат не позднее 1 декабря в год, предшествующий вручению премии. Он должен пройти несколько ступеней национального отбора (от нашей страны фильмы выдвигает Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова), а уже потом за него голосуют члены американской академии киноискусства.

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Ими становятся люди, имеющие профессиональные достижения в сфере кино. Всего в рядах Академии числится более 6000  представителей киноискусства, которые поделены на 17 гильдий. Они и определяют пятерку лучших в каждой  – актеры голосуют за лучших актеров, сценаристы – за лучший сценарий, гримеры – за лучший грим. Единственная номинация, за которую голосуют все члены академии это "Лучший фильм".

Нашу страну в этом году представляет фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". И критики считают, что у него большие шансы получить приз как "Лучший фильм на иностранном языке". Кстати, Звягинцев не впервые борется за "Оскар" – в 2015 году он уже участвовал в гонке с фильмом "Левиафан".

У российской драмы о распаде семьи есть два очень сильных конкурента. Во-первых, это социальная драма "Оскорбление" Зиада Дуэри. У нее есть шансы взять приз потому, что наша страна находится сегодня в не самом выгодном положении, а тут Ливан, национальный колорит. И не самую благополучную страну надо поддержать. Во-вторых, лента "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, рассказывающая о проблемах сексуальных меньшинств". Это в Америке всегда желанная тема. 

Стоит обратить внимание и на картину "Квадрат" Рубена Эстлунда, которая Каннском кинофестивале получила "Золотую пальмовую ветвь". 

Но безусловным лидером по количеству номинаций на "Оскар" в этом году стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды" – у этого фильма 13 возможностей получить награду. Наверняка не останется без награды и драма Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" о противостоянии потерявшей дочь женщины и полиции небольшого городка. Она уже выиграла "Золотой глобус", а это в мире кино считается репетиций "Оскара". 

Автор: Феликс Грозданов4 марта 2018, 10:28
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