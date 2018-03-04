"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку

То, что зрители увидят в телеэфире в ночь с 4 на 5 марта во время трансляции 90-й церемонии вручения кинонаград "Оскар" – лишь видимая часть огромного айсберга. От посторонних глаз скрытое многое. И корреспондент Dni.Ru узнал некоторые секреты подготовки к красной дорожке.



Сборы на "Оскар" занимают у звезд не одну неделю. Начинается же все с того, что выбранная для подготовки киноартиста к самой важной в жизни церемонии команда сдает своеобразный экзамен. Мастер по волосам, визажист и стилист обсуждают, как правильно расставить акценты на лице, чтобы они сочетались с платьем и при этом украшали артиста, подчеркивая все достоинства лица. Стилист заранее отсматривает предыдущие выходы героя в свет и анализирует их, чтобы избежать прошлых ошибок. За неделю такой работы, пока идет подготовка к выходу звезды в свет, стилист получает около 10 тысяч долларов.

Для выходов на красную ковровую дорожку визажисты используют особые стойкие средства, которые способны продержаться до 8 часов, выдержат интенсивное искусственное освещение софитамии не будут нуждаться в сильной корректировке. Такой макияж вблизи производит впечатление маски или театрального грима, но в телеэкране будет смотреться идеально. Стоит он около 5 тысяч долларов, включая предварительное тестирование на коже звезды.

За две недели до премии звезды начинают работать над лицом – вкалывают ботокс и филлеры, проводят процедуру микродермабразии, занимаются интенсивным уходом, чтобы сделать кожу лица сияющей, свежей и юной. Во многих лос-анджелесских клиниках в сезон красных ковровых дорожек даже появляются специальные программы для подготовки к таким мероприятиям. Пакет услуг Red Carpet Ready, в который входит все, что нужно, от криокамеры до укрепляющих капельниц, стоит около трех тысяч "зеленых".

Вообще, собраться на "Оскар" – удовольствие дорогое. Например, звездный стилист-парикмахер Крис МакМиллан, который делает прически для Дженнифер Энистон и Джулианне Мур, получает за свои услуги 2 тысячи долларов. А если знаменитость хочет, например, накладные пряди волос, то понадобится три дня для консультирования и тестирования, что будет стоить около 6 тысяч, включая прическу и укладку в день выхода на красную дорожку "Оскара".

Какие из бьют-образов окажутся в итоге наиболее удачными – узнаем уже совсем скоро. Красная дорожка стартует 5 января в 2.30 ночи по московскому времени.