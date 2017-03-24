Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке

Руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов появился на церемонии вручения Президентской премии в Кремле в темной бейсболке. Выяснилось, что необычный имидж был связан с новой ролью.

Евгений Миронов не потрудился снять кепку в зале, где вручают награды, сообщает Life.ru. Однако перед выходом президента России Владимира Путина артист все-таки расстался с необычным для такого мероприятия головным убором.

Наличие бейсболки Миронов объяснил лично главе государства. "Ленина играю. Похож?" – поинтересовался он у Путина. "Очень!" – ответил тот.

Лауреаты президентской премии для молодых деятелей культуры были объявлены 22 марта. Их имена назвал советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Искусствовед Вера Лагутенкова получила награду за вклад в развитие отечественного художественного образования, актер Антон Шагин – за исполнение разноплановых ролей в классических и современных постановках. Директору Приморского музея имени Арсеньева Виктору Шалаю премию присудили с особой формулировкой: "За вклад в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций".