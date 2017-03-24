Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке
Евгений Миронов не потрудился снять кепку в зале, где вручают награды, сообщает Life.ru. Однако перед выходом президента России Владимира Путина артист все-таки расстался с необычным для такого мероприятия головным убором.
"Ленина играю". Миронов объяснил Путину, почему пришёл в Кремль в кепке: https://t.co/ezCmCtlkPy pic.twitter.com/76kffJHWGp— Life | Новости (@lifenews_ru) 24 марта 2017 г.
Наличие бейсболки Миронов объяснил лично главе государства. "Ленина играю. Похож?" – поинтересовался он у Путина. "Очень!" – ответил тот.
Лауреаты президентской премии для молодых деятелей культуры были объявлены 22 марта. Их имена назвал советник президента России по культуре Владимир Толстой.
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